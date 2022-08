George Clooney, 20 anni sul Lago di Como: l’iniziativa benefica per festeggiare

Fonte: Ansa George Clooney, la splendida Villa Oleandra a Laglio

George Clooney ha acquistato ormai 20 anni fa la sua Villa Oleandra, la casa sul Lago di Como nella quale si ritira con la sua famiglia ogni volta che cerca relax e privacy. L’attore e la moglie Amal Clooney hanno deciso di festeggiare questo anniversario dando una cena con invitati davvero speciali, il tutto per beneficenza. Intanto, il sindaco del comune, ha ringraziato pubblicamente George per la visibilità data al territorio.

La cena esclusiva di George Clooney per i 20 anni a Laglio

Sembra ieri quando, nel 2002, George Clooney, all’apice del successo, decise di acquistare una casa sul Lago di Como, a Laglio, dove ritirarsi per stare lontano dai riflettori. In breve tempo scattò la Clooney Mania, e il turismo della zona ebbe una impennata inimmaginabile. Dopo di lui, anche altri divi di Hollywood, dopo essere stati ospiti di George, hanno scelto di acquistare casa nel Bel Paese, trasformando l’Italia nel nuovo paradiso dei vip.

Clooney è diventato un cittadino proprio come tutti gli altri, trascorrendo le sue vacanze a Laglio lontano dai clamori mediatici. A 20 anni dal suo arrivo sul Lago di Como, l’attore ha deciso di festeggiare con una cena davvero singolare. Infatti lui e sua moglie, Amal Clooney, hanno deciso di aprire le porte di Villa Oleandra a due persone comuni, estratte a sorte tra i tra tutti coloro che nell’ultimo anno hanno fatto una donazione, grande o piccola a Omaze, l’organizzazione nata per sostenere cause benefiche, raccogliendo fondi tramite eventi di alto livello, e curata dalla coppia, sempre molto impegnata nel sociale.

Proprio sul profilo Instagram della fondazione è stata postata la foto dei due fortunati vincitori con George e Amal. In passato i due avevano fatto un’operazione simile, una cena con loro sempre con due fortunati benefattori, a New York.

Clooney ci tiene molto alla sua privacy, quindi in pochissimi hanno visto dal vivo Villa Oleandra. La casa fu acquistata per 10 milioni di dollari, ma in questi anni il suo valore è aumentato a dismisura.

Il sindaco di Laglio: “George uno di noi”

Anche il sindaco di Laglio, comune nel quale si trova Villa Oleandra, ha deciso di omaggiare questi 20 anni di George Clooney sul Lago di Como, con una lunga lettera aperta, piena di ringraziamenti e lodi all’attore americano.

“Ebbene sì, sono 20 anni di George Clooney nel nostro villaggio. Clooney è stato per Laglio quel che fu Brigitte Bardot per Saint Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda” ha scritto Roberto Pozzi nel messaggio affidato alle pagine di Repubblica.

“A lui dobbiamo molto e i pochi svantaggi che qualcuno, giustamente, lamenta (come il forte aumento dei valori immobiliari e quindi la difficoltà di trovare casa in paese per le giovani coppie) pur se comprensibili, sono assai inferiori ai benefici prodotti. Basta avere coraggio, voglia e ambizione di cogliere le nuove opportunità”.

Il sindaco descrive George come un cittadino come tutti gli altri, che si gode la vita quieta del borgo: “Laglio è da anni il suo buen retiro, qui ama passare le vacanze estive, normalmente da fine maggio a fine settembre, unendo il meritato svago e la cura della sua famiglia al lavoro, che non manca mai.”

“Qui ama coltivare l’orto, ha un forno per fare la pizza e cucina della buona pasta. Insomma, è un italiano acquisito: non per niente è cittadino onorario di Laglio dal 2004″ conclude il sindaco rivelando anche aspetti inediti di George.