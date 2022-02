George e Amal Clooney, un premio al loro grande cuore: le parole dell’attore

George e Amal Clooney coi figli sul jet: lei in mini dress e sandali flat

Che George Clooney e la moglie Amal siano una delle coppie più belle del mondo, non c’è alcun dubbio. Ma se a questo aggiungiamo l’impegno umanitario, non possiamo che inchinarci a cotanta magnificenza. Perché George e Amal sono belli, ricchi e famosi ma soprattutto lavorano nel nome del bene comune e del loro grande cuore. E, proprio per questo motivo, hanno ricevuto un premio molto speciale.

Un premio speciale per George e Amal Clooney

Il divo di Hollywood non è estraneo alle opere di bene e nel corso della sua carriera non si è mai tirato indietro, mettendo mezzi e notorietà al servizio di qualcosa di più “alto”. Da quando è scoccata la scintilla con Amal, poi, questo impegno si è tradotto nella realizzazione di un progetto di coppia: la Clooney Foundation for Justice.

Lui attore (doppiamente) Premio Oscar, lei rinomato e rispettato avvocato per i diritti umani. Insieme George e Amal Clooney hanno dato vita a una realtà importantissima a livello internazionale, che si spende per “liberare gli innocenti e punire i colpevoli”, caso dopo caso.

Per questo motivo la Elevate Prize Foundation, che ogni anno organizza i Catalyst Award, ha deciso di premiare la Fondazione Clooney che ha sfruttato la sua influenza per ispirare il cambiamento sociale. Non si tratta di premi come gli altri, ma di un riconoscimento che punta i riflettori sulle organizzazioni che promuovono la diversità, l’inclusione e l’equità, nato in origine per premiare le iniziative a sostegno delle donne in ambito sociale e lavorativo.

Il toccante discorso di George Clooney

George e Amal Clooney sono stati insigniti del Catalyst Award durante una cerimonia virtuale, seguita in diretta su Youtube da tantissimi utenti. E l’attore non poteva che cogliere l’occasione per spendere qualche parola sul progetto che condivide con l’amatissima moglie.

“Uno dei valori fondamentali della Elevate Prize Foundation è la sicurezza e la libertà umana, un obiettivo che condividiamo alla Clooney Foundation for Justice mentre lavoriamo per liberare gli innocenti e punire i colpevoli, conducendo giustizia un caso alla volta.(…) Penso che siamo entrambi ispirati dai giovani là fuori che sfidano l’ingiustizia nelle loro comunità, una nuova generazione che non accetterà lo status quo”, ha detto Clooney.

Amal Clooney, parole cariche di speranza

La Elevate Prize Foundation, oltre al riconoscimento in sé, assegna all’organizzazione vincitrice anche un premio in denaro del valore di 250mila dollari da utilizzare per il finanziamento di iniziative e progetti umanitari.

Proprio a tal proposito la splendida Amal Clooney ha pronunciato parole cariche di impegno e speranza, rivelando come lei e l’attore impegneranno il denaro: “Il finanziamento che riceviamo da questo premio sosterrà il nostro programma TrialWatch, che monitora i processi penali in tutto il mondo e difende le persone che sono detenute ingiustamente, inclusi giornalisti, donne, persone LGBTQ e minoranze”.

George e Amal Clooney sono legati da un profondo amore e dalla splendida famiglia che hanno costruito insieme. Ma, come rivelato dall’attore, anche la passione condivisa per l’uguaglianza, la filantropia e l’impegno umanitario non ha fatto altro che rafforzare il loro rapporto. La loro Fondazione opera nel nome della giustizia, contro le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo e Clooney, come ha affermato in un’intervista, spera che i gemelli Alexander ed Ella seguano l’esempio di mamma e papà.