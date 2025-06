Re Carlo sedotto da Amal Clooney. Camilla sparita

Getty Images Amal Clooney con Re Carlo

Re Carlo ha ospitato i vincitori dei King’s Trust Awards 2025 a Buckingham Palace, insieme ai sostenitori dell’associazione e tra questi c’erano George e Amal Clooney che ha letteralmente affascinato Sua Maestà. Mentre Camilla era assente.

Re Carlo invita a Palazzo George e Amal Clooney

Altra vendetta di Re Carlo nei confronti di Harry e Meghan Markle. Dopo aver accettato di comparire in un documentario su Netflix, ha invitato a Palazzo George Clooney e sua moglie Amal. La coppia era tra gli ospiti del matrimonio dei Sussex e per mesi la Duchessa ha cercato di entrare in contatto con la star di Hollywood per rilanciare la sua carriera cinematografica, senza però ottenere risposta.

Mentre invece al George e Amal non ha avuto il minimo dubbio nell’accettare l’invito di Carlo a Buckingham Palace al ricevimento che celebra i dieci anni del King’s Trust e che si è tenuto prima della cerimonia annuale di premiazione.

Quest’anno tra i vincitori ci sono stati giovani che hanno superato difficoltà scolastiche, problemi di salute mentale, disoccupazione proprio grazie al sostegno dell’ente voluto dal Re. A Palazzo sono stati invitati anche chi ha trionfato nelle tre categorie globali: Global Young Achiever Award, Amal Clooney Woman’s Empowerment Award e Global Sustainability Award. Da qui la presenza dei Clooney al cospetto di Sua Maestà.

IPA

Re Carlo, Amal Clooney seduce in nero

George Clooney ha accompagnato sua moglie Amal all’incontro con Carlo che si è concluso con il taglio della torta per celebrare il decimo anniversario del King’s Trust. L’attore è tornato a sfoggiare i suoi capelli brizzolati, dopo che era stato costretto per esigenze di copione a tingerli di nero con grande “disperazione” di sua moglie che aveva confessato di detestarli.

IPA

Per quanto George sia un uomo molto affascinante e interessante, ad attrarre l’attenzione di Carlo e dei suoi ospiti è stata sicuramente Lady Clooney.

D’altro canto, Amal era magnifica con un look minimal nero, ma ad alta seduzione. L’avvocato ha indossato per il ricevimento a Buckingham Palace un tubino nero in raso di seta lucido, aderente, che esaltava la sua silhouette. L’abito presentava uno scollo quadrato che lasciava scoperto parte del décolleté e le spalle, decorate da un sobrio fiocco che ricongiungeva le spalline al corpetto.

Amal ha completato il look con una clutch metallizzata e décolleté dai tacchi altissimi. E per illuminare l’outfit ha sfoggiato l’anello con solitario.

Mentre ha lasciato i capelli sciolti, rendendo l’outfit meno formale ma molto attraente, tanto che il Re si è intrattenuto volentieri con la signora Clooney, approfittando anche dell’assenza di sua moglie Camilla che non era presente al ricevimento.

Amal ha posato in una foto con Alice Ngitira, che è stata nominata per un premio del King’s Trust per il suo lavoro con i giovani e la sua dedizione nel superare i problemi di salute mentale. La moglie di George ha fondato nel 2019 l’ Amal Clooney Women’s Empowerment Award che celebra il successo di giovani donne forti e col marito nel 2016 la Clooney Foundation for Justice.