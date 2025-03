George Clooney quasi irriconoscibile, si tinge i capelli e Amal lo detesta

George Clooney ha rinunciato alla chioma brizzolata. Si è tinto i capelli di marrone e nel cambio non ci guadagna: Amal desta il nuovo look

George Clooney ha cambiato look, rinuncia al brizzolato per un castano cioccolato. Ma la nuova tinta di capelli proprio non gli dona, tanto che sua moglie Amal la detesta.

George Clooney cambia look e si fa i capelli castani

George Clooney è stato avvistato la scorsa domenica a New York mentre saliva su un Suv fuori dal bistrot francese Raoul’s nel quartiere Soho di Manhattan dove ha pranzato con sua moglie Amal e con l’amico avvocato Kevin Johnson.

Tutti hanno notato che qualcosa è cambiato nel suo aspetto, si tratta del colore dei capelli. La chioma brizzolata è stata sostituita da una castana. E nel cambiamento proprio non ci guadagna, George sembra addirittura invecchiato. Ma infondo, lo aveva ammesso anche lui in un’intervista dello scorso febbraio dove dichiarò: “Non c’è niente che ti faccia sembrare più vecchio di quando un uomo di una certa età si tinge i capelli”. Come dargli torto.

Il castano cioccolato proprio non gli dona. Ma Clooney ha dovuto sacrificare il suo fascino per esigenze di copione e se è il lavoro a richiederlo, lui non si sottrae di certo. George infatti è attualmente impegnato in uno spettacolo a Broadway, Good Night, and Good Luck, basato sul film del 2005 da lui scritto e diretto.

Nel film, girato in bianco e nero, interpreta Fred Friendly, co-produttore di un telegiornale assieme al giornalista Edward R. Murrow. Nella pièce di Broadway, invece Clooney è stato scelto per interpretare Murrow stesso. Il suo personaggio è un uomo sulla quarantina, George invece ha 63 anni, per questo è stato costretto a tingersi i capelli rinunciando al brizzolato.

Il regista dello spettacolo voleva che avesse un aspetto più giovanile, ma forse non ha ottenuto l’effetto desiderato, perché davvero il colore scuro della chioma sembra esaltare gli inevitabili segni del tempo sul viso dell’attore. George ne era consapevole, ma il lavoro è lavoro e da grande professionista qual è ha accettato di buon grado la trasformazione.

Amal Clooney odia il nuovo look del marito

Una trasformazione che non è stata molto gradita in famiglia. Amal Clooney infatti pare detesti il nuovo aspetto di suo marito. George infatti aveva rivelato lo scorso febbraio a proposito del nuovo colore: “Mia moglie lo odierà“. E anche i suoi gemelli pare siano della stessa opinione della mamma: “I miei figli rideranno di me senza sosta”.

Per questo spettacolo Clooney sta facendo davvero grandi sacrifici. Si è trasferito da Los Angeles a New York, vivendo per un periodo piuttosto lungo lontano dalla famiglia e poi la tintura dei capelli che a nessuno piace, almeno nella sua famiglia.

Amal però non sembra essersela presa più di tanto, sa che si tratta di un periodo limitato e presto il suo George ritornerà ai capelli argentati. Così, Lady Clooney è apparsa sorridente come sempre al fianco del marito durante il brunch domenicale dove ha indossato una giacca corta, jeans a gamba larga e un t-shirt bianca. E anche lei sembra aver cambiato tinta dei capelli, abbandonando il consueto nero corvino per dei riflessi biondi.