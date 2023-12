Fonte: Getty Images e IPA Amal Clooney, tre look d’autunno ad alta seduzione: da copiare

Il fascino di Amal Clooney riuscirebbe ad ammaliare chiunque. Con la consueta classe ed eleganza, l’avvocatessa e filantropa ha dimostrato ancora una volta di avere un gusto impeccabile in fatto di look. E, dobbiamo ammetterlo, come spesso è accaduto persino un sex symbol come il marito George Clooney al suo fianco riesce a sfigurare. Poco male per l’attore, dopo tanti anni innamorato della moglie come se fosse il primo giorno. E anche per noi che, ancora una volta, possiamo ammirare una delle coppie più belle del jet set americano.

Amal Clooney in minidress e blazer, abbinamento perfetto

Qualche sera fa George e Amal Clooney hanno fatto capolino a New York, mentre si dirigevano al Polo Bar per una romantica serata di coppia. E poteva la bella avvocatessa non lasciare il segno? Ovviamente no, stavolta con un look da cui possiamo prendere ispirazione per una cena galante così come per il prossimo Capodanno.

Fonte: Getty Images

Amal ha creato un abbinamento tanto semplice quanto d’effetto, accostando due capi apparentemente molto lontani tra loro. Da una parte l’avvocatessa e attivista per i diritti umani ha sfoggiato un minidress di un tenue rosa pallido (molto simile al Peach Fuzz scelto da Pantone come colore dell’anno 2024), tutto ricamato di piccole piume e strass che donano all’abito un effetto brillante e dinamico, oltre che chic.

Dall’altra, anziché optare per il classico cappotto nero o un soprabito lungo – entrambi molto amati dalle VIP -, l’affascinante Amal ha ben pensato di osare con un blazer oversize in raso nero dal taglio maschile che a malapena riesce a coprire l’abito, lasciando le lunghe gambe toniche completamente scoperte. E rigorosamente senza calze, sfidando il freddo gelido della Grande Mela in inverno!

Un look dalle vibes casual e glam, che la moglie di George Clooney ha completato con pochi accessori di grande effetto. Ai piedi ha indossato un paio di décolleté classiche con tacco a spillo in bronzo, mentre alle orecchie ha fatto sfoggio di un paio di maxi orecchini pendenti in argento, pietre e brillanti, luminosi come la pochette rigida.

Amal Clooney, sempre al fianco di George (pazzo di lei)

Ci sono coppie che nel tempo perdono un po’ di quell’interesse che ne hanno sancito l’unione all’inizio della relazione, come del resto capita anche a noi “comuni mortali”. Eppure l’amore per George e Amal Clooney sembra essersi come congelato negli anni e la coppia non perde occasione per mostrarsi felice, mano nella mano, proprio come farebbero due fidanzatini alla prima cotta.

Del resto basta ascoltare le parole dell’attore per comprendere quanto sia forte il legame con l’adorata moglie, irresistibile ai suoi occhi come nessun’altra. In questo periodo Amal lo sta accompagnando in giro per gli USA per la promozione del suo ultimo film, The Boys in the Boat, il decimo del quale ha curato la regia dopo pellicole di successo come Good Night and Good Luck (di cui è anche sceneggiatore) e The Midnight Sky. Proprio in occasione della première del nuovo film a Los Angeles la splendida Amal aveva lasciato il segno con un luminosissimo abito giallo, colore piuttosto difficile da indossare ma che su di lei esalta in maniera perfetta, così come agli Albie Awards in cui ha calcato il red carpet con un bellissimo abito di brillanti.