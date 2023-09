Amal Clooney brilla con l’abito di cristalli che incanta George

Fonte: IPA Amal Clooney, avvocato e attivista, moglie di George Clooney

Alla seconda edizione degli Albie Awards hanno preso parte come “padroni di casa” Amal e George Clooney, una delle coppie più affascinanti di Hollywood, senza dubbio alcuno. Tra i protagonisti di una serata che premia le persone che si sono maggiormente impegnate per la tutela dei diritti umani. Il tutto presentato proprio dalla Clooney Foundation for Justice, fondata dalle due celebrità.

Albie Awards: che red carpet

Un insieme di stelle davvero incredibile, con spazio riservato soprattutto e non solo al mondo del cinema e della televisione. A far parte della parata, degna di un red carpet da Oscar, nomi del calibro di Anne Hathaway, Julianne Moore, Viola Davis, Meryl Streep, Greta Gerwig, Rachel Weisz, Sofia Vergara, Scrlett Johansson e Mary J. Blige, tra gli altri.

Nel corso della cerimonia è stato conferito un premio alla carriera al medico Denis Mukwege, che ha fondato il Panzo Hospital di Bukavu. Una struttura medica che ha consentito cure e soccorso a oltre 70mila vittime di violenza sessuale.

L’abito scintillante di Amal

George e Amal Clooney continuano a sfidare le tante voci di corridoio che circolano sul loro conto. Con una certa regolarità cronologica, sui giornali internazionali si torna a parlare di loro, come accaduto di recente con la villa sul Lago di Como, ritenuta da più fronti in vendita.

Sono ormai trascorsi quasi dieci anni dal loro matrimonio, che per molti è considerato in crisi di tanto in tanto. Agli Albie Awards però, in netto contrasto con le voci di corridoio dei tabloid, si sono mostrati più affiatati che mai, come se si fossero appena detti “sì”.

Tutti gli occhi sono stati rivolti a lei, una vera e propria gioia per i fotografi, che l’hanno immortalata in numerosissimi scatti. L’avvocatessa ha infatti scelto un abito bianco di raso di seta, che richiamava un po’ delle atmosfere matrimoniali.

Fonte: IPA

Un capo di assoluto pregio, arricchito da spalline sottili e un lungo strascico. Non c’è da stupirsi, dunque, se a qualcuno è venuto in mente proprio il giorno del matrimonio con l’ex scapolo più richiesto di Hollywood. A impreziosire il tutto una cascata di cristalli. Che dire, Amal brillava di luce riflessa presso la Biblioteca pubblica di New York, che ha fatto da sfondo all’attesissima cerimonia.

Da porre in evidenza non soltanto l’abito ma anche i suoi accessori. Ha indossato un bracciale geometrico ricoperto di diamanti. Perfettamente in linea con i pendenti di diamanti ai lobi. Modello così pronunciato da raggiungerle il mento. A completare il look una pochette firmata Jimmy Choo, ovviamente bianca, con chiusura in strass. Amal ci ha ormai abituato ai suoi look scintillanti. Di certo non ha alcun timore di apparire. Con la sua specializzazione in diritto internazionale e diritti umani, ha senza dubbio fronteggiato sfide ben più ardue.

Tornando all’abito, infine, si tratta di un custom made firmato da Versace. L’idea è partita da un semplice modello da spiaggia, ha spiegato lei a Vogue. Ciò non vuol dire che il lavoro sia stato minimo, anzi. Su Instagram la casa di moda ha infatti spiegato come siano state necessarie ben 450 ore di interventi.