George Clooney non vende Villa Oleandra, non ne ha mai avuto intenzione e Amal non c’entra niente. La star fa chiarezza sulla sua casa di Laglio e smentisce le voci secondo cui aveva intenzione di lasciare il Lago di Como. “Tutto falso”.

George Clooney vende Villa Oleandra: la smentita

“La prima volta che l’ho sentito è quando Page Six ha pubblicato questa storia. Tutti l’hanno ripresa ma non è vera“, ha dichiarato George Clooney a People. Dunque non è vero che ha messo in vendita Villa Oleandra, acquistata nel 2002 per 10 milioni di dollari, e non è vero che sua moglie Amal Clooney se ne vuole andare dall’Italia perché preferisce la Provenza e vorrebbe trascorrere le sue vacanze estive vicino alla tenuta dell’amico di famiglia Brad Pitt.

Dunque, è dovuto intervenire direttamente George Clooney per tranquillizzare i cittadini di Laglio sul fatto che non ha intenzione di andarsene dal paese e dall’Italia e indirettamente ha chiarito anche il suo rapporto con la moglie Amal. Nessun contrasto in famiglia, marito e moglie vanno d’amore e d’accordo e sono sereni su dove trascorrere la loro estate. Per altro, George e consorte sono legatissimi all’Italia, non solo perché Clooney 20 anni fa si è innamorato di Villa Oleandra, ma anche perché hanno scelto Venezia come location del loro matrimonio nel 2014. E dove sono tornati anche quest’anno in occasione della Mostra del Cinema dove Lady Clooney è stata premiata.

I rumors sulla vendita di Villa Oleandra si susseguono dalla scorsa primavera quando è stato avvistato nei pressi della dimora un noto organizzatori di eventi e matrimoni vip. Da qui sono circolate voci che Clooney avesse intenzione di mettere in affitto la sua sontuosa casa per la modica cifra di 30mila euro al giorno. Poi si è arrivati a dire che la proprietà era stata messa in vendita e ci si era addirittura spinti a rivelare un’ipotetica richiesta di 100 milioni di euro.

George Clooney fa chiarezza su Amal

George pare non aver dato troppo peso a questi gossip. Ma quando il magazine americano Page Six ha pubblicato la conferma della vendita, al punto che la notizia ha fatto il giro di tutto il mondo. Il sito coinvolgeva anche Amal Clooney nella faccenda, sostenendo che George era stato costretto dalla moglie a sbarazzarsi della sua amata casa sul Lago di Como dove ha ospitato grandi personalità, da Julia Roberts a Barack Obama. La messa in vendita della Villa era stata ulteriormente confermata da un agente immobiliare comasco, intervistato da Oggi, che aveva raccontato di come la vendita era stata affidata a una agenzia di Milano e che la trattativa era riservatissima.

Poi si era addirittura vociferato che sì Clooney vendeva Villa Aurelia ma non per andare in Provenza, bensì per trasferirsi sul lago di Lecco, perché avrebbe messo gli occhi su Villa Aurelia a Lernia, e questo perché nel 2019 era andato a visitare la proprietà.

Questo è il classico esempio di come si gonfia una notizia. In conclusione, George non lascia Laglio, non ha messo in vendita Villa Oleandra e il prossimo anno farà ancora le vacanze sul Lago di Como in totale accordo con sua moglie Amal che come lui è felicissima di venire in Italia.