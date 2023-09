Come resistere al fascino di George Clooney, se poi sua moglie Amal è lontana ogni freno inibitore crolla. Meglio non farsi scappare l’occasione e approfittare per baciarlo. È quanto avrà pensato Barbara Schöneberger, la presentatrice tedesca chiamata a moderare gli eventi alla Digital X, fiera mondiale della digitalizzazione che si tiene a Colonia.

George Clooney, confermata la vendita di Villa Oleandra

L’ultima volta che abbiamo visto George Clooney era a Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Nella città lagunare la star di Hollywood ha accompagnato sua moglie Amal Clooney a ritarare un prestigioso riconoscimento per il suo impegno nella difesa dei diritti dei più deboli. La coppia ha fatto sensazione, specialmente grazie ad alcune foto scattate al Lido dove Clooney guardava innamorato la sua dolce metà mentre le cingeva un braccio intorno alla vita.

Amal e George arrivavano direttamente dal Lago di Como dove hanno trascorso insieme ai gemelli l’estate nella loro villa a Laglio, anche se queste potrebbero essere state le ultime vacanze italiane per loro visto che hanno messo in vendita la loro dimora storica. Queste non sono solo voci. Infatti, è arrivata la conferma dell’agente immobiliare, Yasemin Baysal, titolare di Engel & Volkers Lago di Como: “Questa volta è vero”. La richiesta è di 100 milioni di euro. La Baysal ha spiegato che ci sarebbero già dei potenziali acquirenti, anche se sono necessarie le dovute verifiche dato il tipo di immobile e il tipo di clientela.

Lady Clooney infatti pare preferire la Provenza e poi sarebbero più vicini al castello di campagna di Brad Pitt che per altro si trova in Alto Adige per lavoro.

George Clooney alla Fiera senza Amal: la vendetta

Dopo la “gita” veneziana, i Clooney sono tornati negli Stati Uniti ognuno ai propri impegni. Ma nella agenda di George c’era un altro viaggio in Europa, questa volta però senza sua moglie. L’attore e regista infatti è stato ospite dell’importate fiera Digital X che si tiene a Colonia, in Germania.

George non è stata l’unica celeb a fare capolino tra gli stand ma senz’altro è stata la guest star più attesa e ammirata, anche dalla presentatrice Barbara Schöneberger. Clooney ha inaugurato la fiera con una chiacchierata assieme alla moderatrice dell’evento. Si è presentato con un elegante completo grigio scuro e una camicia blu.

Fonte: IPA

George Clooney ascolta i Mansekin

La Schöneberger sembrava elettrizzata nell’averlo accanto e si è lasciata andare a una serie di battute che hanno creato un’atmosfera rilassata e confidenziale, pare si sia persino tolta le scarpe. George è stato al gioco e ha raccontato della sua vita in famiglia, di quando accompagna i gemelli a scuola ascoltando i Maneskin che pare siano una delle band preferite dai suoi figli.

Poi il discorso ha preso una piega più seria, Clooney ha parlato dei danni provocati dai cambiamenti climatici: “Vediamo le inondazioni in Libia e i terribili uragani in Florida. Stiamo vedendo tutte queste cose intensificarsi molto rapidamente. C’è un “gruppo di persone che guadagnano un sacco di soldi, che lavorano e sono finanziati dalle compagnie petrolifere, a cui piace affermare che non esiste una cosa del genere. Ma i dati dimostrano che questo è completamente sbagliato”.

George Clooney e il bacio con la presentatrice

Ha proseguito: “Stiamo tutti cercando di trovare un modo per rendere il mondo migliore. La situazione è spaventosa ma ci sono anche grandi opportunità”. Per questo insieme ad Amal ha creato la Clooney Foundation for Justice che si occupa anche di diritti umani.

George ha anche parlato dello sciopero in corso ad Hollywood ricordato i tempi in cui era un attore disoccupato che andava alle audizioni in bicicletta e dormiva in un monolocale.

Insomma, affascinante e impegnato, è impossibile resistere a George Clooney e anche Barbara Schöneberger ha preteso uno scambio di baci con lui e il modo in cui lo ha guardato avrà fatto ingelosire anche Amal.