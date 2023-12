Fonte: IPA Ashley Graham in tubino nero come Audrey Hepburn

Ashley Graham è stata la madrina dell’inaugurazione del nuovo store Swarovski nella celebre Fifth Avenue di New York, cuore dello shopping di lusso della Grande Mela, e non avrebbe potuto scegliere look migliore per l’occasione: tubino nero, gioielli di diamanti e raccolto elegante in pieno stile Audrey Hepburn. Un delizioso omaggio a una delle icone assolute del cinema e della moda del secolo scorso, che la modella curvy ha saputo rendere in modo impeccabile.

Ashley Graham come Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany

Impossibile dimenticare le scene in cui Holly Golightly, giovane “accompagnatrice” in cerca di un buon partito, passeggiava cinta in uno stupendo tubino nero con il suo fare sognante e a tratti malinconico, intenta a far colazione con un bicchiere di caffè e un croissant, guardando con interesse le vetrine di Tiffany. Quel film del 1961 e la sua protagonista sono diventati iconici, grazie all’interpretazione di Audrey Hepburn ma anche al meraviglioso look ideato da Givenchy.

A distanza di oltre 60 anni, la modella curvy Ashley Graham ha deciso di rendere omaggio a Colazione da Tiffany e all’indimenticabile attrice. La location non è la stessa, ma l’effetto è certamente di impatto. La Graham ha inaugurato il nuovo negozio super lusso di Swarovski nella celebre Fifth Avenue di New York ed era incantevole con un look che rivisita in chiave moderna il look della Hepburn.

Naturalmente il pezzo forte è proprio lui: il tubino. Quello realizzato da Givenchy per Colazione da Tiffany era un modello in raso nero italiano, senza maniche e lungo quasi fino alle caviglie. Aderente e sensuale nella sua eleganza, proprio come quello scelto dalla paladina della body positivity che ha optato per un modello leggermente più corto, sempre senza maniche e con un intreccio di drappeggi sul décolleté.

Ashley Graham, cascata di diamanti e sandali gioiello

Come la divina Audrey, anche Ashley ha deciso di abbinare al tubino dei guanti neri che coprono interamente l’avambraccio, adornati con dei braccialetti brillanti. Proprio i gioielli sono uno dei punti di forza del look della modella curvy che, almeno in questo caso, si è discostata dall’originale preferendo i diamanti alle perle indossate dalla Hepburn.

Minimal e preziosi anche i sandali, neri come l’abito ma con tacco metallico in oro, alto abbastanza da slanciare la figura (che non guasta mai). Un tocco di luminosità e stile per rendere il look ancora più accattivante.

Ashley Graham, il raccolto elegante che non passa mai di moda

Se abito e accessori sono il punto forte del look, certamente l’hairstyle non è da meno. Sempre fedele all’ispirazione cinematografica, Ashley Graham ha optato per un raccolto alto e super chic, concedendosi un unico tocco sbarazzino con i due ciuffi lasciati cadere sul viso. Il make up è di gran classe, con l’eyeliner a codina che allunga l’ovale degli occhi e labbra effetto gloss, di grande tendenza.

Una rivisitazione decisamente riuscita di uno stile eterno, che non passa (e non passerà) mai di moda. Audrey Hepburn continua a ispirare le nuove generazioni e dimostra ancora una volta cosa voglia dire essere “eterne”.