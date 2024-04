Fonte: IPA Luca Dotti, figlio minore di Audrey Hepburn

Luca Dotti ha nome e cognome italiani, ma nelle sue vene scorre il sangue di una delle dive americane più amate e iconiche di sempre. Si tratta, infatti, del figlio minore di Audrey Hepburn, nato dal secondo matrimonio dell’attrice con il Conte Andrea Paolo Mario Dotti, noto psichiatra napoletano dal quale divorziò dopo 13 anni, restando però con lui in ottimi rapporti. Oggi Luca Dotti si impegna a tenere vivo il ricordo della celebre madre attraverso numerose iniziative in Italia e nel mondo, oltre che partecipando a programmi televisivi come La Volta Buona, di cui è stato ospite nella puntata andata in onda il 2 aprile 2024.

L’amore tra Audrey Hepburn e Andrea Dotti

L’iconica diva è stata sposata in prime nozze con Mel Ferrer, divorziando poi nel 1968. È proprio in quel momento della sua vita che Audrey Hepburn ha conosciuto lo psichiatra Andrea Dotti – il cui nome completo in realtà era Andrea Paolo Mario Dotti -, uomo di origine aristocratica con il titolo di Conte.

Per l’attrice è stato un vero e proprio colpo di fulmine ed è per tale ragione che ha deciso di sposarlo appena un anno dopo dal precedente divorzio. Un amore travolgente e appassionato, da cui è nato il figlio Luca Dotti, il secondo della Hepburn dopo il primo, Sean Hepburn Ferrer, che lavora come produttore e autore cinematografico.

A raccontare di questa grande storia d’amore è stato lo stesso Luca Dotti, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera:

“Mamma si era appena separata e aveva accettato un invito di Olimpia Torlonia in crociera in Turchia. In barca c’era anche mio padre, era l’estate del 1968, fu un colpo di fulmine con tanto di matrimonio nel gennaio del 1969. L’anno dopo sono nato io”. Non è stato facile all’inizio, sebbene tra i due il sentimento fosse fortissimo perché, stando sempre alle parole di Dotti, la nonna paterna non accettava la Hepburn. Da donna d’altri tempi e tutta d’un pezzo quale era, non vedeva di buon occhio una giovane donna capace di sostentarsi da sola economicamente e che rispondeva agli attacchi con il sorriso, senza mai cedere alle provocazioni.

Nonostante le rimostranze della donna, la relazione tra Audrey Hepburn e Andrea Dotti è proseguita per altri 13 anni, finché la coppia non ha deciso di divorziare. Da quel momento il matrimonio è finito, ma l’attrice e l’ex marito hanno continuato a restare in ottimi rapporti fino alla morte di lui, avvenuta nel 2007.

Che lavoro fa il figlio di Audrey Hepburn

Classe 1970, Luca Dotti è nato a Losanna in Svizzera e ha vissuto la sua infanzia tra il suo Paese d’origine e l’Italia. Roma per la madre Audrey Hepburn è sempre stata come una seconda casa, tanto da “costringerlo” a parlare solo ed esclusivamente italiano tra le mura domestiche. “Un mix tra italiano, romano e francese” ha precisato lo stesso Dotti in un’intervista a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo nella puntata andata in onda il 2 aprile 2024.

Per molti anni Luca Dotti ha lavorato come graphic designer e professionista nell’ambito della fotografia a livello internazionale, ma da diverso tempo si occupa quasi a tempo pieno di celebrare la memoria della madre, scomparsa nel 1993, organizzando mostre e iniziative di vario genere con l’aiuto del fratello maggiore Sean. Basti pensare all’Audrey Hepburn Children’s Fund, che i due fratelli hanno creato insieme proprio nell’anno della morte della madre con l’intento di proseguire la sua opera umanitaria a sostegno dei bambini africani.

Il secondogenito della Hepburn, però, ha fatto anche di più. Nel 2015 è uscito il suo primo libro dal titolo Audrey, mia madre, nel qualche ha messo nero su bianco un racconto inedito della diva più grande del secolo scorso, che ha preferito tenere lontani dal proprio privato i fasti di Hollywood alla ricerca di una “normalità” che ha sempre cercato di trasmettere ai suoi figli.

Luca Dotti, chi è la moglie Domitilla Bertusi

Il secondogenito della diva protagonista di capolavori indimenticabili come Vacanze Romane e Sabrina ha sempre tenuto molto alla propria privacy. Probabilmente un’altra eredità della madre, che allo stesso modo non ha mai voluto che lavoro e famiglia si influenzassero e ostacolassero a vicenda.

Sappiamo che Luca Dotti è sposato con Domitilla Bertusi, che lavora come graphic designer e illustratrice. Non si conosce l’esatta data delle nozze, ma lo stesso Dotti talvolta condivide scatti dei propri figli. La coppia ne ha avuti tre tra i quali la più piccola, l’unica femminuccia, di nome Alice.