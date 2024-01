Fonte: Getty Images-IPA Golden Globe Awards, splendori e orrori da red carpet: il meglio e il peggio

Nella sera di domenica 7 gennaio, al Beverly Hills Hotel di Los Angeles, si terrà l’81esima edizione dei Golden Globe Awards, tra i premi più importanti dello spettacolo. Importanti perché considerati una sorta di preludio agli Oscar e chi vince aumenta le sue probabilità di portarsi a casa la tanta agognata statuetta.

E importanti, anzi importantissimi, anche per la moda. Il red carpet dei Golden Globe è tra i più seguiti al mondo, gli stilisti smaniano per far indossare i propri capi alle celebrities e le star, dal canto loro, usano gli Awards per sfoggiare i propri look più belli. O almeno, quasi sempre… Perché nel corso degli anni gli outfit da incubo sono stati parecchi.

I più bei look di sempre dei Golden Globe Awards

Fonte: Getty Images

Cher, 1973

Il look sfoggiato da Cher ai Golden Globe del 1973 racchiude il meglio della moda Anni ’70. C’è la grande, vistosa e divertente pelliccia da diva. Ci sono i lunghi capelli liscissimi, da vera figlia dei fiori, l’ombelico in vista e la fantasia psichedelica. Un outfit che sarebbe attualissimo ancora oggi.

Fonte: Getty Images

Audrey Hepburn, 1990

Icona di stile del ‘900, Audrey Hepburn non ne ha mai sbagliata una. Ed era magnifica ed eterea quando, nel 1990, ritirò il prestigioso riconoscimento alla sua carriera da attrice. Il total white non è facile da portare, ma lei lo fece con una classe ineguagliabile.

Fonte: Getty Images

Julia Roberts, 1990

Mentre Hepburn vedeva consolidata la propria carriera, una giovane Julia Roberts si affermava come astro nascente di Hollywood e anche del fashion system. Ci vuole coraggio per scegliere un completo maschile e castigato alla cerimonia in cui tutte sfoggiano abiti da principesse. Julia lo fece con un’eleganza impeccabile e un’originalità che va premiata, anche più di trent’anni dopo.

Fonte: Getty Images

Sarah Jessica Parker, 2000

Era l’anno del debutto di Sex and the city, che all’epoca fece scalpore non solo per i discorsi senza peli sulla lingua ma anche per gli iconici e stravaganti look. Ai suoi primi Golden Globe nei panni di Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker scelse una versione da sera dell’indimenticabile nude look del suo personaggio. Scelta furba e decisamente glamour.

Fonte: IPA

Lady Gaga, 2019

Il 2019 fu l’anno in cui Lady Gaga mostrò al mondo che, oltre a essere una popstar di fama mondiale, poteva essere anche un’attrice da Oscar. E ai Golden Globe si vestì da tale, con un pomposo e ricco abito che sembra rubato al guardaroba di Cenerentola. Ciliegina sulla torta: il tocco azzurro dei capelli, in perfetta tinta con il vestito.

I peggiori look di sempre ai Golden Globe Awards

Fonte: Getty Images

Whoopi Goldberg, 1986

La star di Sister Act Whoopi Goldberg piace per la sua personalità frizzante e il suo essere sempre fuori dagli schermi. Agli Awards del 1986, però, la diva ha un tantino esagerato e il suo outfit più che a ricevere un prestigioso riconoscimento sembra esser pensato per una seduta di zumba in palestra.

Fonte: Getty Images

Sharon Stone, 2003

Una volta si presentò sul red carpet con un microabito maculato e il fascino di Sharon Stone risiede anche nei suoi look sempre sensuali e aggressivi (in senso buono). Ma il troppo stroppia e gli stivali di pelle abbinati al top trasparente non possiamo che bocciarli.

Fonte: IPA

Lara Flynn Boyle, 2003

Aveva perso una scommessa: non c’è nessun altro motivo per cui l’attrice Lara Flynn Boyle abbia potuto scegliere un costume da ballerina per presentarsi sul red carpet di uno dei premi più importanti di Hollywood.

Fonte: Famous / IPA

Nicole Kidman, 2003

Alla stessa scommessa in stile carnevalesco quell’anno dovrà aver partecipato anche Nicole Kidman, che si presentò sul tappeto rosso con un abito di chiara ispirazione Grande Gatsby. L’ispirazione arriva dalla Belle Époque ma di “belle” il look non aveva proprio niente.

Fonte: Getty Images

Diana Kruger, 2005

Gitana, ballerina di danza del ventre, Jasmine di Alladin? Chissà a chi voleva assomigliare Diane Kruger con questo discutibile abito dorato. Di certo, non a una delle più talentuose attrici del cinema come lei. Bocciata.