Look da red carpet, i più belli di sempre

Fonte: Getty Images Tutti i look che hanno fatto la storia dei red carpet

I red carpet sono da sempre uno dei momenti più attesi perché su di essi si srotola letteralmente tutto lo stile più glamour e inarrivabile. Noi comuni mortali guardiamo quegli outfit scintillanti e meravigliosi e siamo pronti a commentare, elogiare o, spesso, criticare colori, acconciature, gioielli… Ma quali sono i look più memorabili della storia? Eccone 10 che lasciano davvero senza fiato.

I look storici

Audrey Hepburn in Givenchy, 1954

Il sodalizio tra Audrey Hepburn e Hubert de Givenchy è uno dei più famosi della storia della moda, oltre ad essere uno dei più belli. Audrey era semplicemente perfetta per incarnare lo spirito della maison e Givenchy stesso non poteva trovare musa più perfetta. Tra i look di Audrey firmati Givenchy, sul red carpet e fuori, è davvero difficile trovarne uno più bello di un altro, perché sono tutti spettacolari.

Fonte: Getty Images

Lauren Hutton in Halston, 1975

Lauren Hutton incarna con questo abito lo spirito di quegli anni e si può dire che questo look sia estremamente contemporaneo, perfetto anche oggi. La pelliccia portata con nonchalance su un abito in velo color arcobaleno detta stile anche nel 2023!

Fonte: Getty Images

I look più contemporanei

Gwyneth Paltrow in Ralph Lauren, 1999

Il look firmato Ralph Lauren di Gwyneth Paltrow agli Oscar del 1999 è la quintessenza degli anni ’90. Semplice, lineare, pulito, elegantissimo, incarna lo stile del tempo, ma si adatta perfettamente alla personalità dell’attrice, entrando appieno nella storia della moda.

Fonte: Getty Images

Julia Roberts in Valentino, 2001

L’abito con cui Julia Roberts stringe la statuetta vinta per Erin Brockovich nel 2001 è diventato leggenda, sia per il film, sia per l’attrice, sia ovviamente per la perfezione dell’abito, dalle linee pulite, ma non scontate.

Fonte: Getty Images

Nicole Kidman in Balenciaga, 2007

Difficile vestire male una bellezza come Nicole Kidman… nella storia dei suoi red carpet però questo abito rosso di Balenciaga del 2007 è uno dei suoi look più riusciti. Il maxi fiocco al collo, il colore deciso, le linee scivolate la rendono di una bellezza perfetta e impeccabile.

Fonte: Getty Images

Angelina Jolie in Max Azria, 2008

Quando mi chiedono idee di abiti eleganti in gravidanza, cito sempre come esempio quello di Angelina Jolie a Cannes nel 2008. Abito scivolato, morbido, che mette in evidenza la rotondità del pancione, ma senza stringere, con leggerezza e semplicità. Perfetta!

Fonte: Getty Images

I look moderni

Jennifer Lawrence in Christian Dior Couture, 2013

Jennifer Lawrence è famosa per essere sempre stata fuori dalle righe, fuori dagli schemi. Quanto a look però non le si può dire nulla: con questo abito Dior Couture sfoggiato agli Oscar nel 2013 è splendida: la collana che scende sulla schiena è il tocco perfetto per completare un outfit davvero regale.

Fonte: Getty Images

Lupita Nyong’o in Prada, 2014

La bellezza e la semplicità degli abiti scivolati e impalpabili è evidente anche in questo look di Lupita Nyong’o firmato Prada e sfoggiato agli Oscar del 2014. La coroncina dorata in testa la fa entrare di diritto nell’Olimpo delle meglio vestite sui red carpet!

Fonte: Getty Images