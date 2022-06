Nicole Kidman e Jennifer Lopez sono impazzite per questo ingrediente di bellezza

Fonte: Getty Images L'ingrediente di bellezza preferito da Jennifer Lopez e Nicole Kidman

Nella skincare routine c’è un nuovo alleato: il retinolo! A confermarlo non sono solo gli esperti, ma anche due delle star più belle e invidiate in assoluto. Nicole Kidman e Jennifer Lopez, infatti, non possono fare a meno delle crema a base di retinolo e vedendo la loro pelle non si può che dargli ragione.

Il retinolo è l’ingrediente più amato dalle star

Nicole Kidman e Jennifer Lopez non sono le uniche star ad amare il retinolo, oltre a loro l’ingrediente è immancabile nella beauty routine di Julia Roberts, Halle Berry e Sandra Bullock, il motivo? Il derivato della vitamina A è un ottimo rimedio contro l’invecchiamento della pelle, ha caratteristiche esfolianti e illuminanti, restituendo un incarnato che sembra vent’anni più giovane.

Come utilizzare il retinolo e avere un effetto wow

Il momento migliore per utilizzare la crema a base di retinolo è la sera, prima di andare a dormire, perché la sostanza fotosensibilizzante quando entra in contatto con il sole può provocare allergie o macchie solari. Non c’è però da preoccuparsi perché è un problema che si risolve facilmente: la combo per avere un incarnato luminoso è utilizzare il prodotto associandolo alla crema solare e a quella idratante.

Insomma, per avere una pelle come Nicole Kidman e Jennifer Lopez basta davvero poco. Scopri le creme da avere nella tua beauty routine.

Crema Neutrogena Rapid Wrinkle Repair

La crema idratante Neutrogena Rapid Wrinkle Repair ad azione rapida protegge la pelle e nello stesso tempo elimina i segni dell’età grazie alla combinazione del retinolo con l’acido ialuronico. In poco tempo puoi dire addio alle linee sottili e alle rughe ostinate e sfoggiare un incarnato luminoso.



Crema Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Elimina i segni del tempo con poche applicazioni

Satin Naturel crema al retinolo biologica

Realizzata interamente con prodotti naturali come l’aloe vera e il burro di karité biologico, la crema Satin Naturel a base di retinolo rimpolpa e tonifica la pelle riducendo la presenza delle rughe in poche settimane. Da applicare su viso, collo e décolleté, la crema notte ti farà risplendere in tutta la tua bellezza.



Satin Naturel crema al retinolo Realizzata con ingredienti biologici rimpolpa e tonifica la pelle

Crema viso idratante Kleem Organics

La crema viso Kleem Organics uomo donna, riduce sensibilmente gli inestetismi cutanei, qualsiasi tipo di pelle tu abbia. Che sia grassa, mista o sensibile sono sufficienti poche applicazioni e avrai una carnagione rivitalizzata e una pelle levigata. Dovrai solo applicarla sul viso prima di andare a dormire e non pensare più a nulla perché si assorbe velocemente senza ungere o appiccicare.



Offerta Crema viso idratante Kleem Organics Perfetta per qualsiasi tipo di pelle

Crema idratante al retinolo Bioniva

I benefici del retinolo sono senza fine, oltre a prevenire l’invecchiamento restituisce una carnagione più sana e una pelle più soda e giovane. Realizzata con ingredienti vegani, la crema idratante Bioniva è efficace anche contro l’acne perché il retinolo aiuta a eliminare i batteri che causano l’infiammazione. Efficace non solo sugli strati superiori della pelle, ma anche su quelli inferiori, permette di ottenere un effetto duraturo e mirato, per un risultato che ti farà sentire come Nicole Kidman e Jennifer Lopez.



Crema idratante al retinolo Bioniva Previene l’invecchiamento della pelle ed è ottima contro l’acne

Crema per gli occhi Yeouth

Il segreto per uno sguardo sensuale e giovane? Il retinolo! La crema Yeouth aiuta la pelle intorno agli occhi a recuperare tono ed elasticità dopo poche applicazioni. Immancabile nella tua skincare, aumenta la produzione di collagene eliminando le rughe. Ringiovanire il tuo aspetto sarà un vero gioco da ragazzi, è sufficiente applicarla prima di andare a dormire, a tutto il resto ci penserà la crema.