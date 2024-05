Cannes 2024 in bianco e nero, i look prima del red carpet: da Meryl Streep a Eva Green

Fonte: IPA Eva Green, Greta Gerwig, Meryl Streep al Festival di Cannes 2024

Il Festival di Cannes 2024 black and white. La 77esima edizione della kermesse cinematografica si è aperta con il trionfo di due colori contrastanti: da un lato il nero, da sempre simbolo di eleganza e autorità; dall’altro il bianco, che rappresenta purezza e candore. Le artiste che hanno presenziato al photocall che precede il red carpet della serata d’apertura si sono presentate con mise molto diverse tra di loro, ognuna però rispettando la propria personalità.

Meryl Streep al Festival di Cannes 2024

Meryl Streep di nuovo al Festival di Cannes dopo 35 anni: l’ultima volta che la diva di Hollywood è stata protagonista della rassegna cinematografica era infatti il 1989, quando vinse il premio come miglior attrice con il film Un grido nella notte. Quest’anno Meryl è tornata in Costa Azzurra per ricevere la Palma d’oro onoraria.

“Sono immensamente onorata di ricevere la notizia di questo prestigioso premio – ha detto Meryl Streep prima del photocall che si è tenuto al Palais des Festivals – Vincere un premio a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato uno dei traguardi più alti nell’arte del cinema”.

Per il suo ritorno a Cannes la diva 74enne ha sfoggiato un completo bianco Michael Kors con camicia a righe, abbinato a scarpe argento Jimmy Choo, orecchini a cerchio Zameer Kassam, un cappello Gigi Burris e occhiali da sole Prada. Elegante con un tocco di stravaganza.

Eva Green al Festival di Cannes 2024

Look total black per Eva Green, tra i giurati del Festival di Cannes 2024. Un outfit che ricorda vagamente le streghe, i vampiri e gli esseri sovrannaturali: personaggi che spesso l’attrice 43enne si è trovata a interpretare sul grande schermo. La Green ha optato per un completo formato da body con scollo a barca e gonna in pelle con spacco generoso.

È firmato da Vivienne Westwood, da sempre simbolo punk, ribelle e anticonformista, com’è del resto l’anima di Eva Green, che ha completato la sua mise con delle decolleté di Roger Vivier dello stesso colore. Una vera dark lady, dentro e fuori dal set.

Lily Gladstone al Festival di Cannes 2024

Lily Gladstone continua a puntare su Gucci anche al Festival di Cannes 2024, dove è uno dei membri della giuria. La giovane attrice americana, che un anno fa ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ha sfoggiato di recente due creazioni della maison italiana agli Oscar. Per la sua partecipazione al festival francese ha indossato per un semplice abito chemisier bianco, arricchito da accessori – sempre Gucci – bordeaux.

Greta Gerwig al Festival di Cannes 2024

Come Lily Gladstone, anche Greta Gerwig – regista del film Barbie e presidente di giuria a Cannes 2024 – si è presentata al Festival con un look fresco e primaverile. Un abito a righe bianco e celeste della collezione Haute Couture Primavera 2024 di Maison Margiela. Ai piedi un paio di scarpe col tacco Tabi bianche con plateau di Christian Louboutin per Maison Margiela. In perfetto stile Costa Azzurra.

Nadine Labaki al Festival di Cannes 2024

Come Eva Green anche Nadine Labaki – l’altra giurata del Festival di Cannes 2024 – è arrivata con un look total black al photocall prima del red carpet della serata d’apertura. Un completo giacca pantalone dalle line pulite e molto elegante firmato dallo stilista libanese Rabih Kayrouz.