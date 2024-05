Fonte: IPA Meryl Streep riceve la Palma d'oro onoraria

La prima (e unica) volta in cui Meryl Streep presenziò al Festival di Cannes fu nel 1989, quando vinse nella categoria miglior attrice protagonista per la sua interpretazione ne Un grido nella notte. Dopo 35 anni di assenza, la più grande tra le dive di Hollywood torna sulla Costa Azzurra, e lo fa da ospite d’onore.

Alla cerimonia di apertura della 77esima edizione del prestigioso premio cinematografico, Streep sarà insignita della Palma d’oro onoraria. “Sono estremamente onorata di apprendere che riceverò questo prestigioso premio. Vincere un’onorificenza a Cannes, per la comunità internazionale degli artisti, ha sempre rappresentato il massimo riconoscimento nell’arte cinematografica – ha commentato l’attrice – Stare all’ombra di coloro che sono già stati premiati è allo stesso tempo umiliante ed emozionante. Non vedo l’ora di venire in Francia per ringraziare tutti di persona il prossimo maggio!”.

E, in attesa di vederla ricevere la meritatissima onorificenza per una carriera lunga e a dir poco sfavillante, cogliamo l’occasione per riguardare i film che hanno fatto di Meryl Streep la più grande attrice dei nostri tempi (seppur scegliere non è mai stato così difficile).

5 film per conoscere meglio Meryl Streep

1. Manhattan, 1979

Fonte: IPA

È il 1979, Meryl Streep ha trent’anni e alle spalle appena due ruoli ma già una candidatura agli Oscar. Per l’attrice è l’anno della svolta. Il suo talento fino allora non così conosciuto viene notato da quel genio matto di Woody Allen che la vuole al suo fianco in uno dei suoi lavori più agrodolci e taglienti: Manhattan. Meryl ricopre un ruolo secondario, ma la stoffa della protagonista è già lì e, dopo la pellicola newyorkese, la strada verso il successo è spianata.

2. Kramer contro Kramer, 1979

Fonte: IPA

Ed ecco che arriva il ruolo da protagonista, assoluta, indiscussa, indimenticabile. In Kramer vs Kramer si racconta, con crudeltà e senza filtri, la lotta che segue all’amore, lo scontro di una coppia di neo-divorziati disposti a tutto pur di ferire l’altro. È la pellicola con cui Streep – affiancata da un incredibile Dustin Hoffman – si guadagna il suo primo Oscar.

3. La scelta di Sophie, 1982

Fonte: IPA

Meno di tre anni dopo, arriva il secondo Oscar. Il merito è della straziante interpretazione in La scelta di Sophie. Un film importante, che racconta di una donna diventata eroica dal lato sbagliato della storia, che collabora con i nazisti per salvare sé stessa e il figlio. Ancora oggi una delle prove più potenti di Meryl Streep.

4. La morte ti fa bella, 1992

Fonte: IPA

Attrice drammatica intensa come nessun’altra, ma anche dotata di una comicità innata e unica. Meryl Streep non è mai stata così divertente, strampalata e irresistibile come ne La morte ti fa bella, dove lotta all’ultimo sangue con la rivale (altrettanto irresistibile) Goldie Hawn. Un vero cult da guardare in una serata tra ragazze.

5. Mamma mia!, 2008

Non è il suo film più intenso, non uno di quelli che passerà alla storia del cinema. Eppure, Mamma mia! non poteva non essere inserito in questa lista in quanto prova audiovisiva del talento a dir poco sfaccettato di Meryl Streep. Mai così istrionica, già grande diva, Meryl accetta un ruolo leggerissimo e lo rende magistrale. È istrionica, coinvolgente, sa recitare, cantare e persino ballare. E, guardandola, non si riesce a star fermi neppure sul divano.