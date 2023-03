Oscar, i look top e flop nella storia del red carpet

Ogni anno la cerimonia degli Oscar è seguita non solo per i film in gara, ma anche e soprattutto per gli abiti sul red carpet: look glamour, perché c'è un dress code da rispettare. La parola d'ordine è stupire, ovviamente, ma quali sono i top e i flop più clamorosi della storia? Da Jennifer Lopez a Helena Bonham Carter, ecco gli abiti indimenticabili e da dimenticare.