Blake Lively e Taylor Swift, una serata nella pizzeria più esclusiva di Brooklyn ci riporta in "Gossip Girl": look colorful

Fonte: IPA “Gossip Girl”, i look iconici della serie tv (finalmente) su Netflix

Inverno colorful? Assolutamente sì. E Blake Lively – alias l’indimenticabile Serena Van der Woodsen – non ha mai smesso di dettare tendenza. Al fianco della sua (carissima) amica Taylor Swift, è stata “avvistata”, in pieno stile Gossip Girl, per le strade di New York. Dopo il Caso dei Golden Globes, per la Swift è arrivato il momento di trascorrere del tempo con gli amici più cari, provando a stare lontana dal mirino dei comici.

Blake Lively, look da Gossip Girl per la serata con Taylor Swift

Spotted: Blake Lively e Taylor Swift sono state avvistate nella famosissima pizzeria di Brooklyn, Lucali. Ambedue di buonumore, le due amiche hanno uno stile decisamente diverso. Osservando il look dell’attrice, il nostro pensiero vola – ovviamente – a Gossip Girl, di cui è stata l’indiscussa protagonista con il personaggio di Serena Van der Woodsen. E l’outfit scelto per la serata tra amiche è a dir poco da “Serena”: del resto, il suo look per eccellenza era accostato a elementi preppy e bohémien, con stampe accattivanti e una miriade di accessori. La collana d’oro e la borsa Louis Vuitton? Assolutamente da Serena.

D’altra parte, invece, Taylor Swift ha sfoggiato un outfit decisamente da lei. Stivali sopra il ginocchio in pelle di serpente (marchio: Jimmy Choo. Prezzo: 2.450 dollari). Agli stivali ha abbinato un vestito verde oliva di velluto, un po’ in stile “vampiro”, collant trasparenti e borsa nera. Ovviamente, il tratto particolare è il rossetto rosso: la Swift non si separa mai da questo dettaglio. Ambedue i look, a parere nostro, sono da copiare per un inverno assolutamente colorful, all’insegna delle sfumature. Il mini abito, in ogni caso, è del marchio scozzese Little Lies.

La battuta fraintesa ai Golden Globes

Ai Golden Globes succede sempre di tutto, ormai dovremmo averlo capito. In particolare, però, a (quasi) nessuno è piaciuta la battuta del presentatore, Jo Koy, nei confronti di Taylor Swift. L’obiettivo del conduttore durante questo evento così importante è di intrattenere il pubblico, di animare la cerimonia, non solo per gli spettatori da casa, ma anche per la parata di stelle splendenti che assistono alla kermesse. Il “monologo dello scandalo”, poi, ha toccato una delle donne più influenti al momento, la Regina del Pop, la persona dell’anno secondo il Time.

“Come sapete, andiamo in onda dopo due partite consecutive di football. La grande differenza tra i Golden Globe e il campionato NFL (dove gioca Travis Kelce, il fidanzato dell’artista, n.d.r.)? Ai Golden Globe abbiamo meno inquadrature di Taylor Swift”. Ovviamente, si è scatenato un vero e proprio putiferio in America: una polemica su cui è intervenuto il conduttore stesso a Good Morning America. Alla battuta – per inciso – la Swift non ha riso.

“Mentirei se dicessi che non fa male. Volevo dare un po’ più di me stesso e non sono stato all’altezza. Mi sono divertito, è un momento che ricorderò per sempre. Ma condurre è un compito difficile, devo dire la verità… Sono arrivato a un momento in cui ho pensato: ‘Ah’. Sì, sono uno stand up comedian, ma il ruolo di conduttore è uno stile diverso. Avevamo 10 giorni per scrivere il monologo. È stato un corso intensivo. Sono dispiaciuto, ma devo dire che ho comunque amato quel che ho fatto”.