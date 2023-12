Blake Lively contro chi mette le donne le une contro le altre: unite siamo più forti

Fonte: IPA Blake Lively, 10 look indimenticabili tra stile e tendenze

In un mondo pieno di competizione e invidie è importantissimo avere dei punti di riferimento che siano un esempio di sostegno e supporto reciproco, soprattutto tra donne. Fortunatamente, non tutti puntano ai propri obiettivi prevaricando gli altri: c’è ancora qualcuno che crede nel motto “l’unione fa la forza” e che si batte per sostenere un’idea di sostegno reciproco. È quello che ha voluto celebrare Blake Lively, che dopo la prima di Renaissance, il film di Beyoncé, ha scritto una dolcissima dedica alla cantante, dimostrando tutto il suo supporto a lei e a Taylor Swift.

Blake Lively, la dedica a Beyoncé e Taylor Swift sul sostegno reciproco

Purtroppo molto spesso il mondo dello spettacolo e il successo che ne deriva portano le celebrità a sentirsi in competizione tra di loro, dimenticando che chi ha fama e talento è un esempio per i propri fan. Proprio per questo il giusto messaggio da far passare è l’importanza, soprattutto tra donne, di essere unite perché il successo altrui non è un ostacolo, ma fonte di ammirazione. Lo ha capito bene Blake Lively, che dopo la prima londinese di Renaissance, il film della cantante e amica Beyoncé, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dolcissima dedica.

“Quando sono nata, le donne erano sempre messe l’una contro l’altra. Ho dovuto aspettare l’età adulta per capire che l’istinto delle donne di sollevarsi a vicenda per raggiungere il loro massimo potenziale è la norma, non l’eccezione. La maggior parte delle mie migliori amiche sono donne che per me sarebbero state considerate come minacce o concorrenti. È nostro compito mostrare alle nuove generazioni il potere di allinearsi piuttosto che di dividersi.” Scrive l’attrice sotto una carrellata di foto dell’evento insieme alle colleghe, per poi terminare con: “Tutto questo per dire che @beyonce e @taylorswift non devono essere minacciate dalla mia fama pop. C’è spazio per tutte noi. Renaissance: un film di Beyoncé. Ora nelle sale… E ancora meglio di quanto possiate immaginare.”

Cosa ci insegnano Taylor Swift, Blake Lively e Beyoncé

Il post della Lively non è una semplice carrellata di foto, ma una dedica che, sotto una pioggia di glitter e sfarzo, esprime un messaggio importantissimo, che sempre troppo spesso viene dimenticato. Le donne possono essere tutto, e possono esserlo insieme, senza necessariamente rubarsi spazio o dover combattere tra di loro per raggiungere un obiettivo. Un modo di vedere il legame tra colleghe come un rapporto sano e rispettoso, di cui l’evento per il film di Beyoncé è la riprova.

Non potevamo che aspettarcelo da una come Blake Lively, che sostiene questa bellissima attitudine alla girl power anche nella vita privata. L’attrice di Gossip Girl, infatti, è da sempre molto legata a donne come Taylor Swift, Selena Gomez e Sophie Turner che sono state in grado di portare avanti una carriera fortunatissima, senza che questo impedisse loro di rimanere amiche e di sostenersi a vicenda, anche durante i momenti più difficili. Ne è un esempio il divorzio di Sophie Turner dall’ormai ex marito Joe Jonas, o il tragico evento della morte di una fan durante uno dei concerti di Taylor Swift. Segno che una vera amicizia tra donne è possibile, e che tutte possiamo vivere i nostri sogni e fare strada pur avendo delle amiche belle, di successo e con i nostri stessi ideali.