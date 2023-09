Joe Jonas e Sophie Turner, amore finito dopo 4 anni di matrimonio e 2 figlie

Fonte: IPA Il divorzio tra Sophie Turner e Joe Jonas

Ci sono coppie che non possiamo fare a meno di amare. Coppie celebri, giovani, che nell’immaginario collettivo sono destinate a durare in eterno. La realtà, però, è ben lontana dalle favole con cui siamo cresciute. Ed è questo il caso di Joe Jonas e Sophie Turner: una storia d’amore giovanissima, un legame vissuto al massimo, un matrimonio, due figlie e… un divorzio. Quasi improvviso. Non si parla d’altro in America: la narrazione, però, è assolutamente tossica. Perché? Ve lo diciamo noi.

Joe Jonas e Sophie Turner annunciano il divorzio dopo 4 anni di matrimonio

(Ex) coppia del mondo dello spettacolo amatissima – Jonas Brothers e Game of Thrones vi dicono qualcosa? – tra Joe Jonas e Sophie Turner, però, qualcosa si è rotto, inevitabilmente. Dalla loro frequentazione, di tempo ne è passato: era il 2016. In mezzo un matrimonio, due figlie e il divorzio, notizia “freschissima” ma arrivata come una doccia gelata per i milioni di fan in tutto il mondo.

Non si sono frequentati a lungo, perché, in realtà, la proposta di matrimonio è arrivata nel 2017, proprio sui profili Instagram dell’artista e dell’attrice: sempre su Instagram, si è consumato l’annuncio del divorzio. “Dopo quattro meravigliosi anni, abbiamo deciso reciprocamente di concludere in maniera amichevole il nostro matrimonio. Ci sono molte speculazioni sul perché, ma la verità è che si tratta di una decisione condivisa e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy, per noi e per i nostri figli”.

I motivi del divorzio

Tante le motivazioni del divorzio, ma nessuna è da considerarsi ufficiale. I documenti, però, sono già stati presentati al tribunale di Miami. “L’unione è irrimediabilmente compromessa”, e a chiedere il divorzio è stato Joe Jonas. Page Six ha cercato di fare “chiarezza” sulla vicenda, spiegando che gli stili di vita di ambedue sono troppo diversi, distanti. “Il divorzio era l’ultima spiaggia di Joe, non avrebbe mai voluto distruggere la sua famiglia così, ma ha dovuto farlo per il bene delle sue figlie”.

La narrazione tossica e distorta su Sophie Turner in veste di “Party Girl”

La narrazione appare subito troppo sbilanciata. Joe Jonas viene così mostrato al pubblico come un padre dedito alla famiglia, un marito attento, disperato all’idea di spaccare la famiglia. Sophie Turner, invece, viene descritta come una “party girl” che preferisce concentrarsi sulle feste e sulla vita sociale. La maggior parte dei media, infatti, ha puntato proprio su questa descrizione, che ovviamente è incompleta, in quanto frutto di voci e indiscrezioni, di insider e di fonti anonime.

Ed è così che subito il pensiero va alle bambine: la madre è assente, il padre è una sorta di rockstar che cerca di fare stare in piedi la famiglia. Ma dipingere due persone che si lasciano in modo così superficiale non è mai un bene, anche perché… Sophie Turner ha 27 anni. E, soprattutto, questa narrazione non è affatto nuova, perché si ripete ciclicamente nel tempo: è successo anche tra Joe Alwyn e Taylor Swift (lui non era pronto allo stile di vita dell’artista).

Non dobbiamo, però, perdere di vista il punto: la coppia ha scelto di divorziare. E non c’è mai bisogno di etichettare, di descrivere, di addossare per forza di cose la colpa a uno dei due. Soprattutto, non c’è assolutamente la necessità di far passare il messaggio che una donna, dopo il matrimonio e le figlie, debba vivere chiusa in casa, senza più potersi concedere una serata di svago. E per questo debba addirittura venire punita dalla stampa mondiale, etichettata come una Party Girl qualsiasi che scorda di avere dei figli o un marito. Accogliamo l’annuncio e passiamo oltre, che ne dite?