Sophie Turner con Taylor Swift: le ex di Joe Jonas diventano amiche?

Le somiglianze tra le celebrità di Hollywood, come Sophie Turner e Taylor Swift, spesso catturano l’attenzione dei media e dei fan. Entrambe sono figure iconiche nei rispettivi campi: Sophie Turner è conosciuta per il suo ruolo in “Il trono di spade”, mentre Taylor Swift ha una carriera musicale straordinaria.

Le due hanno anche un ex in comune: il frontman dei Jonas Brothers Joe Jonas. Sarà proprio di questo amore condiviso il tema principale dei discorsi che hanno affrontato a cena? Sophie Turner e Taylor Swift a cena insieme

Non è chiaro se questa fosse una semplicissima cena tra amiche e colleghe o un modo per mandare un messaggio a qualcuno. Fatto sta che la bella Sansa Stark de “Il trono di spade” e la regina delle canzoni malinconiche sono state paparazzate insieme a New York dopo una cena insieme. Questo ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan: una serata tra amiche molto particolare, se consideriamo che il divorzio tra la Turner e Joe Jonas è stato annunciato solo poco tempo fa, e che Taylor Swift è da sempre considerata la fidanzata storica del principino di Nickelodeon. La rottura tra Sophie Turner e Joe Jonas

Quella insieme a Taylor Swift è una delle prime volte in cui Sophie Turner viene avvistata dopo l’annuncio del divorzio da Joe Jonas: i due hanno cercato di mantenere la loro privacy, senza alimentare i gossip sulla loro relazione.

È anche vero che Joe non ha paura di mostrare tutta la malinconia provata davanti a questa situazione. Il cantante, poco tempo fa ha dimostrato tutta la sua tristezza per la rottura con la moglie durante un concerto dei Jonas Brothers a Los Angeles. Non è riuscito a trattenere le lacrime cantando “Hesitate”, la canzone che aveva scritto per Sophie e contenuta nell’album “Happiness Begins” del 2019.

“È stata una settimana difficile. Voglio solo dire: se non lo sentite da queste labbra, non credeteci. Okay?”

I due si erano sposati quattro anni fa per la prima volta a Las Vegas: una cerimonia fuori dagli schemi con anelli di caramelle e un sosia di Elvis a celebrare il loro amore. Il secondo sì è arrivato pochi mesi dopo in Provenza, con una cerimonia elegantissima. I due, però, stavano insieme già dal 2017. La storia era era iniziata tramite un messaggio via social.

«Avevamo diversi amici in comune. Per molto tempo hanno cercato di farci conoscere. Ci seguivamo sui social, e un giorno, di punto in bianco, lui mi ha mandato un messaggio in privato, un DM su Instagram, invitandomi a uscire. Io ho subito accettato!». Ha raccontato Sophie.

Una bellissima storia d’amore coronata dalla nascita di due bambine nel 2020 e nel 2022, che ormai è giunta ufficialmente al capolinea. La separazione burrascosa tra Joe Jonas e Taylor Swift

Della serata tra ragazze tra Sophie Turner e Taylor Swift, la cosa che più incuriosisce i fan è sicuramente come possa esistere un’amicizia tra la neo ex moglie di Joe Jonas e quella che è stata la sua fiamma adolescenziale dal finale burrascoso. Nonostante i due siano stati insieme appena un anno, i fan della coppia li ricordano molto bene.

Impossibile dimenticare il modo in cui si sono lasciati: Taylor aveva raccontato di essere stata scaricata dal frontman dei Jonas Brothers durante uno dei suoi tour con i fratelli con una telefonata durata solo 27 secondi.

A maggio scorso Joe è tornato sulla questione: il cantante L’ex Jonas Brothers ha parlato della sua relazione con Taylor nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, spiegando che i rapporti tra loro non sono affatto tesi: “Credo di starle simpatico, ormai. Sono passati molti anni.”

Può quindi essere possibile che Sophie Turner e Taylor Swift siano veramente buone amiche, e che nessuna delle due stia usando l’altra per una sorta di vendetta contro il bello di Camp Rock.