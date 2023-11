Joe Jonas pare non aver preso bene il nuovo amore tra la sua ex Sophie Turner e Peregrine Pearson

Fonte: Getty Images Joe Jonas

Sembra proprio che, dopo la fine burrascosa del suo matrimonio, Sophie Turner stia cercando di riprendere in mano la sua vita sentimentale. Avvistata a Parigi mentre si bacia con l’aristocratico Peregrine Pearson, l’attrice di Game of Thrones sta ricucendo le ferite lasciate dalla sua lunga storia d’amore con Joe Jonas. Il frontman dei Jonas Brothers, però, sembra non aver preso bene la notizia.

Sophie Turner, un nuovo amore: cosa pensa Joe Jonas

Dopo la fine del matrimonio con Joe Jonas, la vita di Sophie Turner è tutto meno che tranquilla. Seguita dai paparazzi durante le uscite con le amiche (tra cui spicca il nome di Taylor Swift) e agli appuntamenti per la mediazione con l’ex marito sull’affidamento delle loro bambine, la Turner è uno dei personaggi più chiacchierati su social e tabloid. Non fa eccezione nemmeno la sua “fuga” a Parigi, in cui è stata avvistata in compagnia di Peregrine Pearson, l’aristocratico che pare essere la nuova fiamma della bella Sansa Stark.

La notizia del loro bacio rubato dai fotografi ha fatto velocemente il giro del mondo e, inevitabilmente, è arrivata anche alle orecchie dell’ex marito, che pare non aver preso bene la notizia. Una fonte intervistata dal DailyMail ha dichiarato: “Sembra un po’ troppo presto, lui non ha alcun controllo su quello che fa lei e può solo cercare di capire quale sia il miglior programma di co-genitorialità per entrambi. Ciò che è importante per Joe è il benessere delle sue figlie e la fine del tour che sta facendo con i suoi fratelli. Joe sarebbe felice di ritrovare l’amore, ma questo non si avvicina nemmeno a ciò che ha in mente dato che vuole andare avanti con il divorzio e con la sua vita. E se Sophie vuole fare la romantica e baciare chiunque in pubblico, lui non vuole fare questi giochetti“.

Fonte: Getty Images

“Joe ritiene che avere sotto controllo le sue priorità e concentrarsi su ciò che è adesso e su ciò che è importante sia il modo per andare avanti, e questo è il suo obbligo nei confronti della sua famiglia e del suo lavoro. Se Sophie lo fa per ferirlo non gli farà più male di quanto abbia già fatto, lui supererà la situazione a testa alta.” ha continuato la fonte.

La situazione tra Joe Jonas e Sophie Turner

L’entrata in scena di Peregrine Pearson potrebbe quindi aver attirato nuovi malumori sulla ex coppia formata da Joe Jonas e Sophie Turner, che da pochissimo sembravano aver deciso di sotterrare l’ascia di guerra per concentrarsi sul benessere delle figlie Willa e Delphine, la secondogenita il cui nome è stato rivelato proprio dopo la fine del matrimonio. La coppia, dopo lunghe discussioni, è arrivata a un accordo: “Dopo una mediazione produttiva e di successo, abbiamo concordato che le bambine trascorreranno ugualmente del tempo in case amorevoli sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Non vediamo l’ora di essere dei grandi co-genitori” hanno raccontato i due. Resta da capire, ora, se il flirt tra Sophie e Peregrine si trasformerà in un amore solido e se, questo, continuerà a essere un problema per Joe.