Migliori amiche vip: dal cinema alla musica alla tv, le coppie più forti

Belle, talentuose e con un’amicizia storica. Taylor Swift e Blake Lively sono amiche di vecchia data, e la loro complicità sembra più forte che mai. Da sempre icone di stile ed esempio di vera e propria amicizia, le due sono state avvistate allo stadio per tifare il nuovo fidanzato della cantante, Travis Kelce. Insieme a loro anche il marito di Blake, il bellissimo volto di Lanterna Verde Ryan Rainolds.

Taylor Swift e Blake Lively: tifo sfrenato insieme a Ryan Rainolds

Nelle ultime settimane Taylor Swift è tornata ad essere una delle star più chiacchierate: complice la nuova storia d’amore con il giocatore dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, la bella cantante fa parlare di sé media e fan. L’ultimo avvistamento è stato proprio allo stadio. Taylor è andata a tifare il suo nuovo fidanzato insieme a una coppia di amici ben consolidata e molto particolare: Blake Lively e Ryan Reynolds.

Fonte: Getty Images

Un trio super unito quello formato dalla cantante e dai due attori di Hollywood: i tre, infatti, sono amici da tempo e nelle ultime settimane sono stati visti spesso insieme, anche in compagnia di un’altra star che nell’ultimo periodo è stata il bersaglio preferito di paparazzi e giornali: Sophie Turner.

Taylor Swift e Blake Lively: un’amicizia speciale

Nonostante siano molto brave a tenerla lontana dai riflettori, l’amicizia tra Blake Lively e Taylor Swift dura da molto tempo. Le due sono infatti amiche dal 2015, quando Blake Lively racconto di essere una grande fan di Taylor Swift. Le due si sono poi incontrate per la prima volta, e da quel momento non si sono più lasciate. Un’amicizia vera, duratura, che coinvolge anche le loro rispettive famiglie. Non è raro che le due trascorrano le vacanze insieme, anche con Ryan Rainolds, marito della bella Serena Van der Woodsen. Un’amicizia talmente stretta che Taylor ha voluto regalare una parte musicale a James, la prima figlia di Blake Lively e di Ryan Reynolds, all’interno di Gorgeous, canzone del 2017. Ma la famiglia Raynolds è anche presente in Folklore, brano in cui la cantante ha rivelato il nome della loro terza figlia Betty, oltre a citare i nomi delle altre figlie della coppia.

Taylor Swift, Bake Lively e Sophie Turner nuovo super trio?

Se quella tra Taylor Swift è un’amicizia di vecchia data, quella con Sophie Turner pare invece essere una nuova ma assidua nuova frequentazione. Già qualche settimana fa, la cantante e Sansa Stark di Trono di Spade erano state viste cenare insieme a New York, subito dopo la scottante notizia del divorzio con Joe Jonas. Quello che però poteva sembrare un incontro sporadico dettato dalla vendetta pare essere diventato una nuova bella amicizia. Secondo People, infatti, Sophie Turner ha lasciato la sua casa in Inghilterra e si è trasferita proprio da Taylor Swift a New York, probabilmente anche per stare più vicina alle sue due bambine. Recentemente le due sono anche state avvistate a cena insieme a Blake Lively, in un elegante ristorante di New York. Che il duo di amiche stia rapidamente diventando un trio?