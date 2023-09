Taylor Swift allo stadio: è amore con Travis Kelce, chi è il nuovo fidanzato

Fonte: Getty Images Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

Taylor Swift ha voltato di nuovo pagina in amore. Dopo la rottura con l’attore Joe Alwyin e la breve liaison con il musicista Matty Healy, la cantante americana sta ora frequentando un’altra persona. Il fortunato è una star del football: il giocatore Travis Kelce. La Swift è stata avvistata allo stadio, rigorosamente nella tribuna Vip, mentre assisteva ad una partita dei Kansas City Chiefs, squadra in cui Kelce milita ormai dal 2013 in qualità di tight end.

Non solo: Taylor Swift era seduta accanto alla madre dello sportivo, segno che la love story – a quanto pare sbocciata solo da qualche settimana – è già molto seria. Come raccontano i magazine americani, dopo il match la coppia è andata via insieme: Taylor vestita con i colori della squadra della nuova fiamma, Kelce con un singolare completo giacca-pantalone beige con inserti colorati azzurri. Al momento i diretti interessati hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto.

La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce

La relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce è sbocciata lo scorso luglio, grazie alla passione musicale del giocatore per la popstar. Tutto è iniziato quando Kelce, insieme al fratello Jason anche lui giocatore di football, hanno scherzato in un podcast sul fatto che ad un concerto della Swift non siano riusciti a far recapitare all’artista un braccialetto con il numero di Travis. La successiva dichiarazione pubblica è riuscita ad arrivare più facilmente a Taylor: i due sono così riusciti a conoscersi un po’ di più e a creare un legame, che va avanti ancora oggi.

Di recente Jason Kelce è stato interrogato dalla stampa circa la vita privata di Travis e il suo flirt con Taylor Swift e a tal proposito ha dichiarato: “È difficile rispondere perché non so molto di quello che sta succedendo nella vita amorosa di Travis. Penso che stiano andando alla grande. Spero che questa cosa vada fino in fondo“. Poi ha però corretto il tiro, forse per non dare adito ad ulteriori speculazioni: “No, sto scherzando. Non so cosa sta succedendo”.

Taylor Swift: chi è il nuovo fidanzato Travis Kelce

Classe 1989, proprio come Taylor Swift, Travis Kelce è una stella del football americano. Dopo gli esordi nel Cincinnati Bearcats, dal 2013 è un giocatore del Kansas City Chiefs. Per quanto riguarda la sua vita privata, Kelce ha avuto diverse storie d’amore. La più importante ad oggi resta quella con la giornalista Kayla Nicole, durata ben cinque anni e finita nel 2022. Qualche tempo fa si è parlato di una liaison mai confermata con Kate Upton, attrice e top model diventata nota per i servizi fotografici su Sport Illustrated.

La vita privata di Taylor Swift

La vita privata di Taylor Swift è sempre stata piuttosto intensa oltre che al centro del gossip mondiale. La cantautrice è stata legata a molti personaggi noti del mondo dello spettacolo: da Joe Jonas a Taylor Lautner, da John Mayer a Jake Gyllenhaal, passando per Conor Kennedy e Harry Styles fino ad arrivare a Calvin Harris e Tom Hiddleston. L’ultimo fidanzato ufficiale è stato Joe Alwyn, che ha amato per ben sei anni. Nella primavera 2023 una breve frequentazione, senza troppa importanza come hanno precisato fonti vicino alla Swift, con Matty Healy.