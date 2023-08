Le origini italiane di Taylor Swift: la popstar è un po’ campana

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Un’altra artista musicale USA si aggiunge all’ampio elenco di star italo-americane. Si tratta di Taylor Swift, le cui origini nostrane sono di colpo state annunciate grazie a un libro (non totalmente dedicato a lei, ndr).

Taylor Swift dal Cilento

Non avrà lo stesso legame con quel lato della sua famiglia come Lady Gaga, sia chiaro, ma Taylor Swift vanta un po’ di sangue italiano nelle vene. Qualcosa che di colpo ci fa vedere l’artista di fama mondiale sotto una luce differente.

È sempre così quando l’Italia scopre di potersi inorgoglire, almeno in parte, di grandi personalità. Di sicuro anche chi non l’ha mai ascoltata, un minimo starà pensando che in fondo gli italiani sono ovunque e sanno sempre dimostrare il proprio talento.

Torniamo però alle origini della cantante di Lover, le cui radici risalgono alla Campania. Tutto ha origine dal lavoro svolto dal giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Charles Douglas. Collaborando con Giuseppe Galzerano, ha realizzato il libro Philadelphia’s King of little Italy.

Un volume presentato a Castelnuovo Cilento e proprio qui ha origine la famiglia di Taylor Swift, per quanto sorprendente possa sembrare.

Chi erano i nonni di Taylor Swift

In merito a questa particolare scoperta si è espresso proprio Giuseppe Galzerano. Questi ha raccontato il processo d’analisi al Corriere della Sera. Tutto ha avuto inizio 4-5 anni fa, effettuando ricerche sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana. Di colpo si è ritrovato una notizia tra le mani, ovvero la morte di una tale Rosa Baldi, connessa a Castelnuovo Cilento.

“I suoi figli erano in America e quel cognome mi ha ricordato la tomba di famiglia di Vito Baldi, nel cimitero del mio paese. Mi aveva sempre incuriosito, perché di lui non si sapeva niente. Così decisi di approfondire”.

È così saltato fuori che Vito era stato sposato con Rosa e che i due avevano dato al mondo tale Carmine Carlo Antonio Baldi. Nel 1876, giovanissimo, questi decise di andare in cerca di fortuna in America: “Aveva solo 14 centesimi in tasca”.

Un nome importante per la star Taylor Swift, dal momento che si tratta di un suo diretto avo. Non molti anni dopo il suo approdo negli Stati Uniti d’America, infatti, Carmine divenne il marito di Luisa Eurindine Sorbenheimer, figlia di un noto avvocato di Philadelphia. Era il 1885 quando si sono sposati e dalla loro unione è nata Rosa Baldi, in onore della madre di lui, venuta al mondo nel 1920.

È stata proprio lei a unirsi al ramo della famiglia Swift, sposando anni dopo il colonnello Archie Dean Swift. La coppia ha avuto tre figli, tra i quali Scott, il quale nel 1989 ha avuto la piccola Taylor, nata da Andrea Gardner Finlay.

Una ricostruzione dettagliata, che è giunta fino alle orecchie della popstar. Charles Douglas spiega nel suo libro come lei sia stata entusiasta di scoprire questa parte nascosta della sua famiglia, persa nel tempo. Gli avrebbe detto che in futuro vorrà di certo visitare Castelnuovo Cilento. Difficile però pensare possa accadere già nel 2024, impegnata nella seconda parte del suo tour mondiale, che la vedrà impegnata anche a Milano, nello stadio San Siro.