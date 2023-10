Taylor Swift e Travis Kelce: le foto romantiche durante la partita infiammano TikTok

La cantante dei "record", Taylor Swift, non riesce a mantenere l'emozione per il suo Travis durante la partita Kansas City Chiefs

Tutti pazzi per la storia d’amore tra la rinomata cantante Taylor Swift e la stella del football americano Travis Kelce. La loro recente relazione continua, giorno dopo giorno, a dimostrare quanto i due stiano facendo sul serio. In particolare, l’ultima partecipazione di Taylor alla partita dei Kansas City Chiefs ha suscitato un notevole interesse. Il romantico video che sta rapidamente diventando virale su TikTok mostra una Taylor persa per il suo boy.

Taylor innamoratissima di Travis: il video è virale

Taylor Swift si è precipitata all’Arrowhead Stadium di Kansas City, in Missouri, per sostenere Travis Kelce e i Kansas City Chiefs mentre affrontavano i Los Angeles Chargers.

La pop star detentrice di record mondiali non ha mai nascosto la sua passione per lo sport. Ma, nelle ultime settimane, c’è bene altro che la trascina ogni domenica allo stadio: l’amore per la sua nuova fiamma Travis Kelce. Durante l’evento, la cantante di “Cruel Summer” ha dimostrato il suo supporto ballando, cantando e celebrando ogni momento della partita.

Le telecamere dei fan, appostate strategicamente negli angoli dello stadio, hanno catturato ogni sua espressione, immortalando le sue emozioni e trasmettendo la sua energia travolgente. Tuttavia, il momento più memorabile di quella serata è stato quando Kelce ha subito un duro colpo sul campo.

Questo evento ha causato una reazione immediata e preoccupata da parte di Taylor, che ha rivelato l’intensità dei suoi sentimenti per il suo “Lover”. Questo attimo di vulnerabilità è stato prontamente condiviso e discusso sui social media, trasformando un semplice momento sportivo in un simbolo tangibile dell’intimità tra la celebrità e il suo partner atleta.

Il video virale in questione cattura proprio questo momento toccante durante la partita, in cui Taylor Swift mostra un’emozione autentica e viscerale in risposta a un momento difficile sul campo per Travis Kelce. Mentre guardava la partita con fervore, l’occhio attento delle telecamere ha catturato il momento in cui Kelce è caduto duramente.

In un lampo di preoccupazione e affetto, Taylor esibisce una vulnerabilità rara e autentica, con le mani davanti al viso, evidenziando il suo sincero attaccamento e preoccupazione per il suo amato. Questa espressione d’amore genuina ha catturato immediatamente l’attenzione dei fan e dei media, diffondendosi rapidamente su TikTok e altri canali di social media.

Fortunatamente, Travis si è prontamente rialzato, continuando a giocare e a dimostrare il suo valore sul campo, rassicurando i fan e calmando gli animi.

Il significato nascosto del suo look

La presenza di Taylor Swift allo stadio Arrowhead non è passata inosservata, soprattutto grazie al suo stile unico e alla scelta di abbigliamento. Durante la partita, ha indossato un look da cheerleader, che ha sicuramente attirato l’attenzione dei presenti e dei fan che la seguivano da casa.

Ma per gli occhi più attenti, i dettagli di questo look, rivelano una reale connessione tra i due “piccioncini”. Il look impeccabile di Taylor, composto da una felpa rossa dei Chiefs e una gonna nera plissettata è stato completato da degli accessori particolari.

Ecco che ciò che ha sorpreso tutti è stata l’aggiunta di un braccialetto dell’amicizia “home made” con il numero di maglia di Travis, l’87, circondato da due cuori rossi. Questo non è solo un braccialetto ha un significato speciale.

La prima motivazione risiede nel fatto che il “giro di perline” è stato e sarà per sempre il simbolo del suo Tour record all mondo: “Eras Tour”. Il secondo motivo rappresenta non solo il sostegno di Taylor per Travis, ma simboleggia anche il legame unico e affettuoso che hanno costruito insieme.

Taylor entra in famiglia

Questa è stata la quarta volta che Taylor ha mostrato il suo appoggio appassionato al tight end stella, segnando un altro capitolo della loro storia d’amore. E se come se non bastasse la cantante ha voluto condividere queste partita con persone molto vicine a Travis.

Ecco infatti che la pop star ha assistito alla partita con la sua nuova amica Brittany Mahomes, moglie del quarterback di punta della squadra Patrick Mahomes, accompagnata dai figli della coppia, la figlia Sterling di 2 anni e il figlio Bronze di 10 mesi.

Taylor, che poche settimane fa ha accolto la nuova amica Brittany nel suo gruppo di vip e si è unita a lei alla precedente partita dei Chiefs a Denver. Qui la cantate si è comportata come una vera “zia” scattando foto di lei e del bambino con il suo telefono.

Inoltre, prima della partita, Taylor ha partecipato a un raduno chiamato “pregame” presso la casa di Travis a Kansas City. Nelle foto pubblicate su Instagram dall’ospite e leggenda dei Cleveland Browns, Bernie Kosar, Taylor appare totalmente a suo agio. Taylor, Bernie e tutta la famiglia del suo nuovo fidanzato hanno guardato insieme la trasmissione televisiva della partita della squadra contro i Indianapolis Colts prima di recarsi all’Arrowhead Stadium.