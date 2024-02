Super Bowl 2024, il bacio di Taylor Swift al fidanzato Travis Kelce che ha vinto

Fonte: Getty Images Travis Kelce e Taylor Swift al "Super Bowl 2024"

Una grandissima vittoria per Travis Kelce, che l’11 febbraio 2024 si è portato a casa il Super Bowl LVIII insieme ai Kansas City Chiefs in una partita attesissima e super seguita dal pubblico americano e non solo. Riflettori accesissimi anche su Taylor Swift, fidanzata del giocatore, che ha festeggiato la vittoria di Kelce con un bellissimo bacio.

Taylor Swift con Kelce in un romantico bacio al Super Bowl

Non si spengono i riflettori sul fenomeno Taylor Swift, che dopo essere stata eletta persona dell’anno dal Times e aver stabilito un nuovo record ai Grammy è volata a Los Angeles per sostenere il fidanzato Travis Kelce durante la finale del Super Bowl 2024. Una presenza che i fan di Taylor e della coppia temevano non sarebbe stata possibile, considerando che nella serata di sabato la popstar era impegnata a Tokio per uno dei concerti del suo tour mondiale. Nonostante gli impegni, Taylor è riuscita a vedere il Super Bowl dal vivo insieme alla storica amica Blake Lively e Ice Spice.

Una partita che, inevitabilmente, ha catturato gli spettatori per tutta la sua durata, chiudendosi nel modo migliore per i Kansas City Chiefs e soprattutto per Travis Kelce, che a fine partita ha potuto festeggiare il risultato insieme a Swift in un caloroso e romantico bacio.

Il sostegno di Taylor Swift a Travis Kelce

Non è la prima volta che i fan della cantante vedono Taylor allo stadio intenta a tifare per il suo nuovo fidanzato: Taylor Swift, infatti, dallo scorso settembre si è presentata spesso alla partite dei Kansas City Chiefs, da sola, con gli amici o con i parenti di Kelce, per sostenere il suo fidanzato. Nonostante la sua presenza e l’inevitabile risonanza mediatica che ne è derivata, pare che Kelce non si sia fatto distrarre, e il risultato del Super Bowl ne è chiaramente la prova.

Lo stesso allenatore della squadra, Andy Reid, ha raccontato come i due siano sempre stati in grado di gestire la loro relazione e i loro impegni lavorativi nonostante l’attenzione dei media e dei fan. Parlando della Swift in un episodio del podcast Let’s Go!, l’allenatore ha raccontato: “Taylor è una brava ragazza e sono felice per Trav, e non c’è stata alcuna distrazione in quel senso. Trav l’ha gestita bene, l’ha gestita bene e andiamo avanti, quindi non è stato affatto un problema.”

Anche il commissario della NFL Roger Goodell non è sembrato preoccupato dell’effetto Taylor Swift rispetto all’andamento del gioco: “Avere l’effetto Taylor Swift è anche positivo. Sia Travis che Taylor sono giovani meravigliosi, sembrano molto felici. Conosce un grande intrattenimento e penso che sia per questo che ama il calcio NFL. Penso che sia bello averne una parte. Ovviamente, crea un ronzio, un altro gruppo di giovani fan. Soprattutto le giovani donne.”

Una partecipazione, la sua, che non interessa solo il bel fidanzato: secondo il sito Front Office Sports, nell’ultimo periodo Taylor Swift ha generato un giro d’affari per i Chiefs e la NFL di 331,5 milioni di dollari. La sua influenza, inoltre, ha aperto l’interesse nei confronti dello sport anche a tanti suoi fan, in particolare alle donne.