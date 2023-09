Joe Jonas e Sophie Turner, il nome della figlia svelato “grazie” al divorzio

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Negli ultimi giorni si è sentito parlare moltissimo della (ex) coppia più tormentata di Hollywood. Joe Jonas e Sophie Turner hanno da poco annunciato il loro divorzio e i rumors su di loro sembrano non avere fine. Dalle uscite tra ex fidanzate ai presunti “rapimenti” delle figlie, i due continuano a far parlare fan e media. Con le pratiche del divorzio è stato anche (finalmente) svelato il nome della loro secondogenita, che fino a questo momento era rimasto nascosto.

Sophie Turner e Joe Jonas: i documenti del divorzio svelano il nome della figlia

Impossibile non sentir parlare di Joe Jonas e Sophie Turner in queste settimane. Il frontman dei Jonas Brothers e la bellissima Sansa Stark hanno dichiarato il loro divorzio, e da quel momento i media non si sono più fermati. L’ultimo succulento dettaglio della loro relazione riguarda la secondogenita della coppia. La bambina, nata a luglio 2022, era stata tenuta lontana dai riflettori: la coppia non ne aveva divulgato nemmeno il nome. Ora che i rapporti sono incrinati e che gran parte dei dettagli del loro rapporto sono sotto gli occhi di tutti, il nome della bambina è venuto fuori. Secondo i documenti di custodia ottenuti da Page Six, il membro dei Jonas Brothers e la star di Game of Thrones hanno chiamato la loro bambina Delphine. La coppia ha anche un’altra figlia, Willa, che oggi ha 3 anni.

Un divorzio “amichevole” diventato burrascoso

Un meraviglioso matrimonio, finito di comune accordo e in modo amichevole. Erano queste le parole che la coppia aveva usato per definire la loro relazione e la relativa scelta di divorzio sulle loro pagine social. Poi i grandi momenti di commozione del cantante dei Jonas Brothers durante un concerto e la strana rimpatriata tra Sophie Turner e la storica ex del cantante Taylor Swift.

Ogni separazione, si sa, per quanto amichevole porta con sé momenti di grande dolore, rabbia e malinconia, soprattutto quando di mezzo ci sono dei figli. Pochi giorni fa la coppia è tornata sulle prime pagine dei giornali proprio per una questione che riguarda le loro bambine.

Pare che l’attrice abbia fatto causa all’ex marito per riuscire a riportare le figlie in Inghilterra, suo paese d’origine. La protagonista di Game of Thrones ha presentato la causa in un tribunale di Manhattan chiedendo “l’immediato ritorno dei bambini ingiustamente rimossi o ingiustamente trattenuti”. La Turner ha anche raccontato che lei e il membro della band Jonas Brothers avevano deciso durante il Natale del 2022 di fare del Regno Unito la loro “casa della vita” e di iniziare a cercare una scuola per la figlia maggiore. “Le parti erano entrambe entusiaste del trasferimento della famiglia in Inghilterra”.

Joe però non ci sta: “Joe credeva di aver trovato un accordo con l’ex moglie riguardo l’affidamento congiunto, ma poche ore dopo averla incontrata, ha scoperto che lei aveva intenzione di portarle definitivamente con sé in Inghilterra” ha raccontato un rappresentate del cantante a TMZ.

L’accordo temporaneo sulle bambine

Per capire meglio come sono andate le cose dobbiamo fare un passo indietro. Ad Agosto Joe ha iniziato il suo tour con i Jonas Brothers negli Stati Uniti. Sophie Turner, occupata in Inghilterra nelle riprese di un nuovo progetto, ha raccontato di aver permesso alle figlie di stare insieme al padre, nonostante alcune esitazioni.

L’attrice ha accettato perché sembrava che Joe potesse avere più tempo libero da trascorrere con le bambine. Si trattava però di un accordo temporaneo: “Le bambine avrebbero almeno potuto trascorrere un po’ di tempo durante la giornata con uno dei loro genitori, fino a quando la madre non avesse terminato i suoi impegni di ripresa”. Mentre Joe era negli Stati Uniti ha presentato i documenti del divorzio, che Sophie sostiene essere arrivati all’improvviso. Solo più tardi i due si sono incontrati per discutere della separazione, e in quel momento il cantante si è rifiutato di riportare le proprie figlie in Inghilterra.