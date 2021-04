Da noi a ruota libera, Giusy Buscemi: “Mi sono fermata per i figli”

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento con Da Noi… A Ruota Libera, che nella puntata dell’11 aprile ospita anche la splendida Giusy Buscemi. La protagonista di Un Passo Dal Cielo è tornata sul set dopo un evento molto importante che ha rivoluzionato la sua vita.

Fatte le dovute presentazioni, Francesca Fialdini è entrata nel merito della vita privata della bella attrice siciliana, felice della scelta di aver fermato la carriera per dedicarsi alla famiglia. Ed è così che spiega la ragione che l’ha tenuta lontana dalle riprese per ben 3 anni: “Mi sono fermata per i figli, sono diventata mamma di due bambini”.

L’attrice, che non ha mai fatto mistero di volere tanti figli, ha anche scherzato su una vecchia intervista nella quale dichiarava di volerne ben 8: “Sono dichiarazioni che risalgono a un po’ di tempo fa, dopo che ho avuto il primo e poi il secondo ci ho ripensato”.

Il set delle fiction targate Rai è stato anche artefice del suo destino in amore. È qui che ha conosciuto suo marito, Jan Michelini, dal quale ha avuto gli amati figli per i quali ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro. I due hanno coronato il loro sogno d’amore attraverso il matrimonio, celebrato nel 2017 dopo tre anni di fidanzamento.

L’11 febbraio del 2018, Giusy Buscemi è diventata madre della sua primogenita – Caterina Maria – mentre solo un anno dopo mette al mondo Pietro Maria. I figli hanno così ribaltato completamente la sua vita, in un momento di grande successo per la sua carriera di attrice. Tuttavia, la ex Miss Italia non ha avuto dubbi e ha messo in pausa ogni impegno lavorativo per prendersi cura dei suoi bambini.

Nel corso dell’intervista con i compagni d’avventura di Un Passo Dal Cielo, Giusy Buscemi ha rivissuto anche le grandi emozioni di Miss Italia, che ha vinto nel 2012. Impossibile non emozionarsi di fronte a Fabrizio Frizzi, che ancora conduceva il concorso di bellezza fondato dalla Famiglia Mirigliani.

Dopo la sua incoronazione, la carriera di Giusy Buscemi è stata inarrestabile fino a farla approdare sul set di una delle fiction di maggior successo. Da quel momento, il suo percorso artistico non si è mai fermato. Ha cominciato con Baci Saltati e quindi Don Matteo, nel quale ha conosciuto suo marito. Recita anche in Smetto Quando Voglio e Arrivano I Prof; è nel cast di Montalbano, Il Paradiso delle Signore, Un passo dal cielo, Don Matteo, La bella e la bestia, C’era una volta studio 1 e I Medici.