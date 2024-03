Ascolti tv del 27 marzo, Giusy Buscemi debutta con Vanina – Un vicequestore a Catania

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Giusy Buscemi e Corrado Fortuna in "Vanina - Un vicequestore a Catania"

Giusy Buscemi ha debuttato su Canale 5 con una nuova fiction Vanina -Un vicequestore a Catania e si è scontrata con la serie cult Mare Fuori, arrivata alla quarta stagione, su Rai 2. Mentre su Rai 3 hanno tenuto banco le indagini di Chi l’ha visto?.

Giusy Buscemi su Canale 5 è la protagonista di Vanina – Un vicequestore a Catania, con la partecipazione di Giorgio Marchesi che su Rai 1 ha un grande successo con Studio Battaglia 2. Alla mobile di Catania, Vanina è a capo della squadra omicidi. La sua vita è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell’omicidio e lottare contro la mafia. Ma qualcosa si è rotto nel frattempo.

Su Rai 3 invece a Chi l’ha visto? si è parlato di Antonella di Massa, la mamma di Ischia ritrovata senza vita in un aranceto. E poi: la scomparsa di Giusy Ventimiglia, la donna con gli occhi azzurri sparita da Bagheria. Parla per la prima volta Carmelo, il giovane figlio di Giusy. E ancora: il giudice ha disposto nuove indagini sulla scomparsa di Paola Casali: in studio, in diretta, le due figlie della donna.

Mentre su Rai 1 è andato in onda il film Cosa sarà e su Italia 1 Joker. Per gli appassionati l’appuntamento imperdibile era con la nuova puntata di Mare Fuori 4.

rima serata, ascolti tv: Giusy Buscemi inizia con il botto

Mercoledì 27 marzo 2024 su Rai 1 va in onda il film Cosa Sarà, che conquista 1.968.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 l’esordio di Vanina – Un Vicequestore a Catania piace a 3.308.000 spettatori con uno share del 19.3%%. Su Rai 2 il finale di Mare Fuori 4 raduna 1.066.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Joker appassiona 1.017.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai 3 Chi l’ha Visto? segna 1.987.000 spettatori pari al 12%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 944.000 spettatori (6.8%). Su La7 Inchieste da Fermo segna 650.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent arriva a 577.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Le Verità Nascoste sigla 222.000 spettatori con l’1.4%.

Access Prime Time, ascolti tv 27 marzo

Su Rai 1 Cinque Minuti raccoglie 4.327.000 spettatori (21.2%) e Affari Tuoi conquista 5.750.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.497.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai 2 TG2 Post segna 617.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.310.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.458.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.742.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 733.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.558.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia raduna 464.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 517.000 spettatori (2.4%).

Preserale, ascolti 27 marzo 2024

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.161.000 spettatori pari al 23% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.533.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.125.000 spettatori (16.8%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.394.000 spettatori (21.2%). Su Rai 2 NCIS raccoglie 430.000 spettatori (2.8%). SWAT raccoglie 585.000 spettatori (3.1%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 419.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 631.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.447.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 1.148.000 spettatori pari al 5.9% e Generazione Bellezza raccoglie 1.178.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Terra Amara interessa 503.000 spettatori (2.6%). Su La7 Padre Brown raduna 142.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 407.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 454.000 spettatori (2.6%).