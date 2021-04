Camilla: prove da Regina su Instagram, ma c’è chi rema contro

editato in: da

Camilla incanta la Grecia, tutti i look della visita ufficiale con Carlo

Sono passati pochi giorni dai funerali del Principe Filippo, e mentre Carlo e Anna hanno presenziato alla commemorazione dei soldati australiani e neozelandesi che hanno servito la Corona, Camilla è apparsa raggiante su Instagram, nella prima immagine pubblicata dopo il periodo ufficiale di lutto.

La Duchessa di Cornovaglia, immortalata nella sua residenza di Clarence House sorridente ed elegantissima, sembra proprio che sia impegnata nelle prove generali da Regina. La moglie del Principe Carlo ha annunciato la seconda stagione del The Duchess of Cornwall’s Reading Room, il suo circolo di lettura online presentato già lo scorso anno.

Per lo scatto Camilla avrebbe scelto di indossare un gioiello dal valore affettivo speciale: un braccialetto d’oro con dei ciondoli a forma di cuore, che secondo il Daily Mail sarebbe un regalo di anniversario del Principe Carlo. Nel giorno della morte del Principe Filippo infatti la coppia ha tagliato il traguardo dei 16 anni di matrimonio: una triste coincidenza, che non è sfuggita ai più attenti.

Negli ultimi anni Camilla ha cercato di tenersi a distanza dagli scandali che hanno sempre aleggiato attorno alla sua figura, preparandosi al ruolo che per legge le spetta, quello di Regina Consorte.

Ma c’è chi pensa che a diventare la prossima Sovrana d’Inghilterra debba essere Kate Middleton. A dichiararlo al Daily Mail è stato lo zio Gary Goldsmith: “Questi dieci anni sono stati incredibili per lei. Ha intrapreso quel lavoro nel migliore dei modi, il suo successo deriva dal fatto che l’hanno riconosciuta come la cosa migliore che sarebbe potuta accadere alla Famiglia Reale. È la loro più grande risorsa in questo momento. Era una boccata d’aria fresca già allora e non mai sbagliato un colpo!”.

Allo zio della Middleton non è sfuggito che durante il funerale del Principe Filippo la Regina sembrava incredibilmente fragile. Comprensibile date le circostanze, ma a quanto pare questo ha posto domande sul futuro della monarchia: “Ovviamente sono un grande fan della Regina ed è incredibile che il suo regno sia stato il più lungo nella storia, ma non sarebbe fantastico se William e Kate avessero l’opportunità di avere forse un regno ancora più lungo?”, ha affermato Gary Goldsmith.