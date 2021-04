Kate Middleton, compleanno speciale per suo figlio Louis che compie 3 anni

editato in: da

Kate Middleton, il principino Louis cresce

Il Principe Louis, ultimo figlio di Kate Middleton e William, compie tre anni. È nato infatti il 23 aprile 2018. Anche quest’anno per il piccolo di casa Cambridge è un compleanno speciale. Tanti avvenimento sono accaduti negli ultimi giorni all’interno della Famiglia Reale che hanno con molta probabilità fatto rivedere i piani per i suoi festeggiamenti.

Già nel 2020 fu per Louis un compleanno particolare, perché cadde in pieno lockdown. Quindi niente party con gli amichetti o visite dei nonni Carole e Michael Middleton e men che meno della bisnonna Elisabetta. Ma mamma Kate e papà William hanno comunque organizzato al loro terzogenito una giornata speciale e hanno condiviso col mondo simpaticissime foto del Principino mentre si divertiva a colorare con gli acquarelli.

Quasi certamente, come vuole la tradizione, Lady Middleton pubblicherà nel corso della giornata sui social ufficiali delle nuove foto di Louis, realizzate da lei. Perfino la Regina, in pieno lutto per la morte di suo marito Filippo, ha condiviso un suo ritratto nel giorno del suo compleanno, il 21 aprile. Sua Maestà condivide col bisnipote questa vicinanza nelle date di compleanno.

Ma è altrettanto probabile che Louis dovrà rinunciare a scorrazzare nel parco di Anmer Hall, la residenza di campagna dei Duchi di Cambridge, dove di solito sono soliti festeggiare compleanni e anniversari. O meglio, stando a fonti vicine a Palazzo, Kate e William potranno trasferirsi lì per il weekend. Infatti, essendo venerdì, George e Charlotte, fratello e sorella maggiori di Louis, devono andare a scuola. I Royal Baby frequentano la Thomas’s Battersea, istituto che si trova a Londra, vicino a Kensington Palace. Difficilmente Kate permetterà loro di saltare le lezioni, dato che a causa della pandemia hanno dovuto per lungo tempo seguirle a distanza.

Intanto, un paio di giorni fa, Kate è stata avvistata a Londra, mentre faceva shopping con George e Charlotte in Kings Road. I due Principini hanno fatto acquisti e hanno pagato coi loro soldi. Chissà se tra gli oggetti comperati, c’era anche un regalo per il piccolo Louis.