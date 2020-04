Kate Middleton, il figlio Louis compie 2 anni: la dolce sorpresa

editato in: da

Kate Middleton, il principino Louis cresce

Il Principino Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, compie due anni. È nato infatti il 23 aprile 2018. Mamma, papà e i fratelli maggiori, George e Charlotte, sono pronti a festeggiarlo nella loro casa di campagna, Anmer Hall nel Norfolk.

Dopo la Regina Elisabetta, anche per il piccolo Louis il compleanno è in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria. Ma per lui certo non è un problema, perché mamma Kate e papà William sanno come coccolarlo.

Infondo, Lady Middleton è un’esperta di party. La sua famiglia ha fondato un’azienda che produce addobbi e oggetti per feste. Perciò, per il terzogenito ha in serbo un pomeriggio davvero speciale.

Come la Duchessa di Cambridge ha recentemente svelato, i suoi figli sono entusiasti di vivere in campagna. Nella loro tenuta hanno ettari di giardino in cui correre spensierati, arrampicarsi sugli alberi e andare in altalena. Non a caso, le foto di famiglia ufficiali vengono sempre scattate nel parco di Anmer Hall. Kate è ben felice che i royal baby passino del tempo all’aria aperta, non a caso ha imposto regole ferree sull’uso di tablet e altri dispositivi.

Per festeggiare il secondo compleanno di Louis, Kate ha organizzato con la famiglia un tea party in giardino, con tanto di torta fatta con le sue mani. È tradizione infatti che Lady Middleton prepari lei stessa le torte di compleanno per i suoi tre figli. Anche nell’intervista alla BBC dello scorso Natale aveva confessato: “Amo fare le torte”.

I nonni Carole e Michael Middleton e Carlo e Camilla (nonna acquisita) sicuramente saluteranno il nipote via chat. E non è escluso un collegamento con la bis-nonna, la Regina Elisabetta.

Louis dovrà aspettare il prossimo anno per una festicciola con gli amici, ma può contare sulla compagnia di George e Charlotte che il 2 maggio compirà 5 anni.

Il terzogenito di William e Kate è ancora troppo piccolo per rendersi conto di quello che sta succedendo, mentre per gli altri due royal baby è diverso. Recentemente Lady Middleton, parlando del lockdown alla BBC, ha sottolineato come specialmente George, 6 anni, sia consapevole della situazione. Per questo, la preoccupazione di mamma Kate è di non creare ulteriore ansia e paura nei suoi figli.