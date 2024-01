Kate Middleton compie 45 anni: il regalo speciale dei figli

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton compie 45 anni, è nata infatti il 9 gennaio 1982. E i suoi figli, George, Charlotte e Louis le hanno preparato un regalo speciale, fatto con le loro mani.

Kate Middleton, compleanno privato in famiglia

Come da tradizione, Kate Middleton festeggia il suo compleanno in forma privata, con suo marito William e tre bambini. È probabile che per l’occasione siano presenti anche i suoi genitori Carole e Michael, mentre più difficilmente sua sorella Pippa e suo fratello James siano presenti.

Di solito, per il suo compleanno la Principessa del Galles trascorre qualche giorno ancora nella casa di campagna, Anmer Hall, nel Norfolk, che ama particolarmente, perché circondata da un ampio parco dove organizza giochi per i suoi figli. Lei e William sono soliti festeggiare lì tutti gli anniversari di famiglia, quando gli impegni di Corte glielo permettono.

Quest’anno il compleanno di Kate coincide con l’ultimo giorno di vacanza dei suoi figli, quindi sicuramente non ha nulla in agenda. Infatti, è probabile stando a quanto riferisce People, che la Principessa rientrerà al lavoro tra il 10 e il 12 gennaio.

Kate Middleton, la sorpresa di William

Secondo una fonte vicina alla coppia, William ha preparato per la sua dolce metà una sorpresa per il compleanno. Potrebbe trattarsi di un pranzo o di una cenetta romantica. Infatti, Kate ha confessato di non essere brava a cucinare, eccezione fatta per la colazione. Al contrario, pare che il Principe se la cavi abbastanza bene dietro ai fornelli e quindi ci pensa lui a deliziare la moglie.

Kate Middleton, il regalo dei figli

Quasi certamente, George, Charlotte e Louis hanno lavorato insieme per fare un regalo speciale e personalizzato alla mamma. Pare si tratti di un lavoretto con “le foto scattate da George e Charlotte” che evidentemente hanno ereditato da Kate la passione per l’obiettivo. Nel 2020 Lady Middleton ricevette dai suoi bimbi un dono che la tocco particolarmente, un collage di immagini della loro famiglia.

Kate ha trascorso quasi tutti i suoi compleanni con la famiglia. Con William spegne le candeline dal 2001, ossia da quando si sono incontrati all’università. Anche se nel 2018 la Principessa del Galles fece una cena con le sue amiche, che comprendeva un menu di 5 portare e una torta rosa.

Ma come ricorda l’Express c’è stato un compleanno che Lady Middleton sicuramente vuole dimenticare. Quello del 2008, prima del suo fidanzamento. In quell’occasione il Palazzo annunciò che William sarebbe entrato nella RAF, proseguendo il servizio militare. Una decisione che stupì tutti, compresa Kate che si aspettava di ricevere da un momento all’altro l’anello.