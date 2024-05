Kate Middleton, ultime notizie. Scoperto dove passerà i prossimi mesi

Kate Middleton non tornerà in pubblico a causa della chemio, ma presto si trasferirà nel posto che ama più di tutti

Kate Middleton non tornerà in pubblico finché non terminerà la chemioterapia ma sappiamo quasi con certezza dove trascorrerà i prossimi mesi, mentre William sarà particolarmente impegnato con la Corona, lasciandolo quindi spesso sola coi tre figli, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, come sta davvero: lo scandalo della foto con turbante

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che si sta curando contro il cancro da 5 mesi ormai, sono rassicuranti. Anche se la Principessa del Galles non riprenderà il lavoro a breve, pare che stia rispondendo bene alle cure, tanto da permettere a William di intraprendere il primo viaggio all’estero, nella fattispecie in Normandia, il prossimo 6 giugno. Non solo, Kate è stata avvistata più volte in giro con la famiglia vicino all’Adelaide Cottage (ma si dice anche a Londra).

Questi sono tutti piccoli segnali che sembrano indicare che piano piano le cose stanno tornando alla normalità. Una risposta che mette a tacere tutte le voci preoccupanti che parlano di “gravi condizioni”, di perdita dei capelli. Un profilo Instagram di fan della Principessa ha addirittura condiviso una sua immagine, realizzata con l’intelligenza artificiale, dove appare con un turbante. Per fortuna la verità è ben diversa.

Kate Middleton si trasferisce ad Anmer Hall

Kate però non tornerà in pubblico. Non la vedremo al Trooping the Colour che ha rischiato di saltare, non la vedremo al Royal Ascot o a Wimbledon. Però, sappiamo che quasi certamente presto partirà per il Norfolk. Stando alle ultime indiscrezioni di Palazzo, appena i bambini termineranno l’anno scolastico, la Principessa del Galles coi figli andrà ad Anmer Hall, la casa in campagna che tanto adora, circondata da un ampio parco.

Fonte: Getty Images

Anmer Hall è stata un regalo di nozze della Regina Elisabetta. Lì William e Kate hanno vissuto i primi anni da sposati, lì ritornano quasi tutti i weekend quando possono e trascorrono gran parte delle vacanze estive. La tenuta ha diversi vantaggi. Innanzitutto è molto ampia, possiede uno splendido parco dove Kate con George, Charlotte e Louis si divertono moltissimo, organizzano giochi e pic nic. In più, è vicina alla proprietà di Carole e Michael Middleton, il cui aiuto in questo periodo è fondamentale.

Lady Middleton si sente anche più libera di passeggiare, di andare da sola a fare la spesa nei negozi locali dove in passato è stata più volte vista. Inoltre, è molto comoda da raggiungere da Windsor, così William può tranquillamente andare e venire da Londra dove ha un programma fitto di appuntamenti fino a luglio, anche se l’agenda è stata rivista a causa delle elezioni del 4 luglio.

Certo, c’è anche Rose Hanbury come vicina di casa, ossia la Marchesa di Cholmondeley, presunta amante di William. Ma anche se si trovasse nel Norfolk, ormai le due donne non hanno più alcun rapporto.

In ogni caso, per Kate è il luogo ideale per curarsi e rilassarsi. Di solito in estate i Principe del Galles coi figli si concedono anche una breve vacanza ai Caraibi, ma date le circostanze è probabile che quest’anno saltino. Invece, dovrebbero recarsi a Balmoral, come di consuetudine, a fine agosto per trascorrere del tempo con Carlo e Camilla. Però, oltre ai problemi di salute di Kate, c’è l’incognita Harry e Meghan Markle.

Infatti, il Re li ha invitati per agosto, i Sussex non hanno ancora risposto. Difficilmente accetteranno, anche lo scorso anno non sono andati. Però, nella remota ipotesi che vadano, William e Kate sicuramente rinunceranno al soggiorno scozzese. Il Principe non ha alcuna intenzione di incrociare il fratello minore.