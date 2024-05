Kate Middleton, ultime notizie. William va in Francia ed è costretto ad abbandonarla

William è costretto a lasciare sola Kate Middleton, perché deve andare in Francia per commemorare lo sbarco in Normandia. Ma è un segnale positivo

William è costretto a lasciare sola ancora una volta Kate Middleton mentre sta affrontando la chemioterapia contro il cancro. Il Principe del Galles infatti è obbligato ad andare in Francia, in rappresentanza di suo padre Carlo, per la commemorazione del D-Day in Normandia. Si tratta del primo viaggio all’estero che fa dalla malattia della moglie.

Kate Middleton, primo viaggio all’estero di William

Non è la prima volta che Kate Middleton resta sola a casa coi figli, sebbene gravemente malata. Infatti William qualche tempo fa ha compiuto un breve tour nel Ducato di Cornovaglia che lo ha obbligato a stare fuori casa una notte. Questi viaggi del Principe però possono essere considerati come un segno positivo e rassicurante circa le condizioni di salute di Kate.

Quando la Principessa stava molto male, suo marito si è addirittura preso un periodo di congedo dagli impegni di Corte, ovviamente col permesso del Re. Il fatto che ora si permetta di assentarsi da casa qualche giorno significa che Lady Middleton sta meglio. In effetti, le ultime notizie sulla sua salute sono più rassicuranti. È stata persino avvistata in giro con la famiglia, smentendo così tutte quelle voci che la davano gravissima e quasi per spacciata. Una reazione irrazionale all’ultimo comunicato di Kensington Palace in cui si diceva che Kate per il momento non sarebbe tornata in pubblico.

Oggi invece chi conosce bene gli ambienti di Corte, come il biografo reale Richard Fitzwilliams, sostiene: “Penso che tutti ovviamente sperino che non passi troppo tempo prima che lei intraprenda impegni pubblici, ma prima che ciò accada sospetto che probabilmente la vedremo in qualche occasione privata, e il fatto che sappiamo che è stata vista in giro è ovviamente positivo”. L’esperto ha definito l’uscita di Kate con la famiglia come “un segnale positivo” che indica che le cose vanno per il verso giusto.

Ciò sembra essere confermato anche dall’agenda di William che il prossimo 6 giugno si recherà in Normandia per un incontro coi 25 leader mondiali sulla spiaggia di Omaha, a Saint Laurent sur Mer, in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco. Questo è il suo primo viaggio all’estero da quando è stato diagnosticato il tumore a Kate.

Il Principe incontrerà anche i veterani del D-Day e parteciperà alla cerimonia commemorativa canadese al Juno Beach Centre che si trova a Courseulles-sur-Mer.

Anche Carlo e Camilla saranno in Normandia ma parteciperanno a un altro evento che riguarda le truppe britanniche. Tra i leader mondiali saranno presenti anche Joe Biden e il presidente ucraino Zelensky.

Gli eventi commemorativi in Francia intendono celebrare il coraggio e i sacrifici di coloro che hanno preso parte allo storico sbarco. Altre manifestazioni sono programmate in Gran Bretagna cui prenderanno parte alcuni membri della Famiglia Reale.

William, costretto a rinunciare a Kate Middleton

Questo viaggio in Normandia segna un altro passo importante per William nel consolidare il suo ruolo sulla scena internazionale. Come futuro Re britannico deve infatti essere capace di influenzare i rappresentanti di Stato senza però mai schierarsi politicamente.

In tempi normali, sarebbe stato aiutato in questo da sua moglie Kate che è per lui una colonna portante, su cui poter contare anche per trovare il giusto equilibrio. Ma per le note ragioni, la Principessa del Galles anche questa volta dovrà rinunciare al suo ruolo pubblico. Adesso la priorità è la guarigione, deve tornare in salute per i suoi figli, per suo marito e per la Corona.