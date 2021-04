Morte Principe Filippo, la triste coincidenza con le nozze di Carlo e Camilla

editato in: da

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

La morte del Principe Filippo è legata a una triste coincidenza. Il Duca di Edimburgo è morto nel giorno dell’anniversario di nozze di Carlo e Camilla. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto perché ha riportato alla mente di molti lo stretto legame fra il marito della Regina e Lady Diana.

La mamma di Harry e William infatti aveva un ottimo rapporto con il suocero che negli anni era diventato un suo confidente. Un legame forte, svelato solo nel 2018 quando alcuni tabloid hanno pubblicato le lettere segrete spedite da Diana a Filippo. Una fitta corrispondenza in cui Lady D chiedeva consiglio al Duca di Edimburgo per salvare il suo matrimonio, minato dalla relazione di Carlo con Camilla.

Nelle lettere, affettuose e confidenziali, il marito della Regina dava consigli a Diana, ma soprattutto mostrava di essere schierato dalla sua parte e contrario alla love story del figlio con la Parker Bowles. “Puoi dire onestamente che la relazione di Carlo con Camilla non abbia nulla a che fare con il tuo comportamento nei suoi confronti nel vostro matrimonio? – chiedeva con schiettezza Filippo – […] Non avremmo mai immaginato che avrebbe potuto lasciarti per quella donna. Un’assurdità del genere non ci è mai neanche passata per la testa”. E ancora: “Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla”. Frasi che portano alla luce non solo l’estrema sincerità di Filippo, ma anche il suo rapporto con Diana, che ha sempre sostenuto e consigliato.

Il marito della Regina Elisabetta II è scomparso all’età di 99 anni dopo un’esistenza dedicata alla monarchia. Da sempre è stato un sostegno per la Sovrana e non ha mai risparmiato giudizi sinceri riguardo le scelte del figlio e dei nipoti. Filippo in passato non aveva mai nascosto di disapprovare il rapporto di Carlo e Camilla (sposi nel 2005 a Windsor) e di recente aveva criticato aspramente la Megxit. Non riusciva infatti a giustificare la scelta di Harry e Meghan Markle di abbandonare la Corona, causando un grande dolore alla Regina. A peggiorare la situazione era poi stata l’intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey, con le accuse di razzismo della famiglia reale. Critiche inconcepibili per Filippo che aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale.