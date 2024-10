Re Carlo e Camilla stroncati, la verità sull’incontro fatale

Carlo e Camilla si incontrarono per la prima volta nel 1970 e fu subito intesa, se non proprio amore, ma i loro sentimenti furono troncati sul nascere. Lui non poteva avere una relazione seria con lei, entrambi ne erano consapevoli, ma l’amore non conosce limiti. E anche quando furono separati, loro trovarono il modo di non perdersi mai di vista.

Carlo e Camilla, la verità sul loro primo incontro

Mentre fervono i preparativi per il viaggio di Stato più contestato degli ultimi tempi in Australia, emergono dettagli sul primo incontro di Carlo e Camilla. Fu appunto nel 1970 a una partita di polo. I due chiacchierarono al Windsor Great Park condividendo l’amore per la vita all’aria aperta.

Camilla Shand era la figlia di un ufficiale dell’esercito, il maggiore Bruce Shand, e di sua moglie Rosalind. Era un’appassionata di cavalli e della campagna, come anche ora d’altro canto. Tra lei e Carlo scattò subito una scintilla. Pare che in quel primo incontro Camilla abbia scherzato col futuro Re sulla relazione che la sua bisnonna aveva avuto con re Edoardo VII, dicendogli: “La mia bisnonna era l’amante del tuo trisavolo. Sento che abbiamo qualcosa in comune”. Un modo per rompere il ghiaccio che poteva essere considerato fuori luogo, ma che Carlo ha trovato molto divertente, questa è la verità. Forse da lì ha capito che era la donna della sua vita.

Dopo quell’incontro, Carlo e Camilla si frequentarono per un po’. Ma l’allora Principe del Galles dovette partire con la Royal Navy, forse costretto dai suoi genitori per stroncare sul nascere quella storia d’amore inadeguata. Otto mesi più tardi, quando tornò, Camilla era fidanzata con l’ex di sua sorella, Andrew Parker Bowles, che sposò nel 1973. Il loro matrimonio durò fino al 1995, quando divorziarono, negli stessi anni in cui Carlo e Diana si separarono.

Carlo incontrò Diana quando lei aveva 18 anni nel 1980 e si sposarono l’anno seguente, ma il loro matrimonio fu un disastro e Camilla aveva delle responsabilità in questo. Infatti, lei e il futuro Re rimasero amici. Anche se tutti sapevano che la natura della loro relazione andava ben oltre l’amicizia, compresa Lady D. che nella famosa intervista alla BBC dichiarò: “Nel mio matrimonio eravamo in tre”.

Carlo e Camilla, la consacrazione del loro amore

Nel 1997 la Principessa morì in un tragico incidente a Parigi. La sua fine prematura permise di fatto a Carlo di frequentare finalmente la donna della sua vita, fidanzandosi con lei nel febbraio del 2005, per poi sposarsi nel maggio dello stesso anno. Questa mossa suscitò un certo scalpore, anche perché tutti si chiedevano quale titolo avrebbe assunto Camilla. Quest’ultima fu nominata Duchessa di Cornovaglia, ma non le fu dato il titolo di Principessa del Galles, che era quello con cui era nota Diana.

Nel febbraio 2022, Elisabetta II annunciò che, con l’ascesa al trono di Carlo, Camilla sarebbe diventata Regina Consorte. E così è stato nel settembre dello stesso anno, quando la Sovrana morì. Da quel momento Camilla ha dato prova di sé, anche se scivoloni di stile e gaffe non sono mancate.