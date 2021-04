Elisabetta, Diana e gli altri, 7 libri imperdibili sulla storia dei Windsor

editato in: da

I libri da non perdere sulla storia dei Windsor: intrighi di corte, verità nascoste a lungo, un’immagine dei Reali che non lascia spazio all’immaginazione. Dalla Regina Elisabetta fino alla Principessa Diana, 7 libri che includono gli eventi più importanti che hanno segnato i Windsor inevitabilmente.

Diana, la vera storia dalle sue parole – Andrew Morton

È probabilmente uno dei libri più famosi mai scritti sulla Principessa Diana: un’opera che racchiude momenti molto privati della sua vita, sentimenti taciuti, emozioni affrante, contro il pregiudizio e la vita di corte. Il giornalista Andrew Morton ci parla di Lady D.

Intramontabile Elisabetta – Antonio Caprarica

La Regina Elisabetta è tra le figure più affascinanti del nostro secolo. Una donna forte, che ha saputo gestire crisi inimmaginabili, che ha dovuto prendere troppo presto il posto del padre. Eppure, anche nelle difficoltà, ha ispirato i britannici, che la amano e la venerano: la sua storia, gli intrighi, gli amori e i segreti più profondi di una sovrana eterna.

Carlo. Il Principe Dimenticato – Vittorio Sabadin

Dal momento in cui Carlo divenne Principe del Galles, la sua vita cambiò inevitabilmente. Il libro di Vittorio Sabadin ripercorre una delle storie più complesse di casa Windsor, quella dell’Erede al Trono, spesso dimenticato, messo da parte o deriso e umiliato. La scomparsa dell’amatissimo zio Lord Louis Mountbatten e i suoi grandi amori, da Camilla Shand a Lady Diana.

Royal Wedding: dalla Regina Vittoria al Principe Harry – Marina Minelli

Marina Minelli è un’esperta dei Reali. Ogni Royal Wedding ci ha affascinate per la sfarzosità e l’eleganza, da Kate e William fino a Meghan e Harry. In questo magnifico volume abbiamo la possibilità di scoprire molto di più sui matrimoni di casa Windsor: ben quattordici nozze, per capire cosa è cambiato nel tempo e quali tradizioni sono invece rimaste saldamente ancorate al passato.

Harry e Meghan. Libertà – Omid Scobie e Carolyn Durand

La storia di Harry e Meghan ha fatto sospirare il mondo intero: un volume dedicato alla coppia, dall’attimo in cui si sono incrociati all’ufficializzazione del fidanzamento. Un legame all’apparenza semplice, ma complesso nei retroscena: lei, americana e divorziata, lui, principe e ribelle. La loro libertà, raccontata dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand: il sogno di vivere l’amore e di condividerlo senza il protocollo di corte.

Kate e William. Una storia d’amore regale – Christopher Andersen

La loro unione ha fatto sognare ad occhi aperti: Kate, una ragazza semplice, in cerca del Principe Azzurro. William, che tanto assomiglia all’amata mamma Diana, ha trovato in lei una moglie, un supporto, la sua famiglia. Con questo volume, si scopre la loro vita, l’incontro, l’amore: due destini incrociati.

Diana alla ricerca dell’amore – Andrew Morton

Tra i libri da non perdere, un volume che segue gli ultimi anni di vita di Lady Diana, quando, dopo il divorzio con Carlo, è iniziata la sua ricerca dell’amore. Un inno a una grande donna, in cui si descrive il suo sogno intimo di raggiungere la pace nel cuore, dopo tanto soffrire.

