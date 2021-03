Kate radiosa su Intagram: la fotografia per raccontare la pandemia

editato in: da

Kate Middleton incanta col cappotto in pizzo da 3.485 euro

Maglioncino bordeaux, macchina fotografica in mano e sorriso spontaneo: è la nuova bellissima foto che ritrae Kate Middleton in un momento semplice, ma prezioso, mentre è intenta a fare qualche scatto.

L’immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram di Kensington Palace e immortala la Duchessa di Cambridge alle prese con la sua grande passione: la fotografia. È lei stessa a parlare nelle poche righe che accompagnano la foto: “Quando, nei decenni a venire, riguarderemo alla pandemia da Covid-19 penseremo alle sfide che tutti abbiamo affrontato: i cari che abbiamo perso, l’isolamento prolungato dalle nostre famiglie e dai nostri amici e la tensione per i nostri operatori sanitari – scrive – Ma ricorderemo anche gli aspetti positivi: gli incredibili atti di gentilezza, gli eroi emersi da tutti i ceti sociali e come insieme ci siamo adattati a una nuova normalità. Attraverso Hold Still, ho voluto usare il potere della fotografia per cristallizzare ciò che abbiamo vissuto tutti, per catturare le storie delle persone e documentare i momenti significativi”.

Il riferimento è al progetto fotografico che ha portato avanti durante il lockdown, con il quale aveva invitato tutti a scattare e condividere uno stralcio di vita immortalato in questo strano periodo di isolamento che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia. Un modo per esorcizzare quello che sta accadendo e per fissarlo nella memoria come qualcosa che ha avuto anche degli aspetti positivi, come la capacità di rallentare e di godere delle piccole cose che oggi riacquistano finalmente importanza. Da quell’iniziativa è nato oggi un libro, che raccoglie le 100 più belle immagini selezionate proprio da Kate per una mostra digitale tra le oltre 30mila arrivate.

“Sono una fotografa amatoriale e ho imparato tutto attraverso l’esercitazione” aveva raccontato qualche tempo fa la Duchessa, che su Instagram si è firmata con una semplice “C”, che sta per Catherine. “Ho avuto più tempo per scattare foto ai miei bambini, che nell’ultimo periodo, a causa dell’emergenza coronavirus, sono sempre intorno a noi. Ed è fantastico”, aveva rivelato Kate, che già in passato aveva pubblicato sui social degli scatti dei suoi figli realizzati proprio da lei.

“Una delle cose che preferisco della fotografia è la sua capacità di fissare momenti di vita vera, adoro che le immagini siano più autentiche possibile. Insomma, non c’è bisogno di messe in scena o di rassettare la casa, il set più bello è già allestito davanti a te”.