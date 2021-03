Kate Middleton, la strategia per superare la crisi aperta da Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton, il look rosa è un incanto

Kate Middleton, duramente colpita dalle parole di Meghan Markle che l’ha accusata di aver taciuto sulle famose lacrime versate prima del suo matrimonio, ha adottato una strategia personale per difendersi dagli attacchi che i Sussex hanno rivolto alla Famiglia Reale nell’intervista a Oprah Winfrey.

The show must go on, lo show deve andare avanti, cantavano i Queen qualsiasi cosa accada. E Kate, come una Regina, sta proprio mettendo in pratica questo consiglio. Sempre un passo indietro a Sua Maestà, Lady Middleton si lascia guidare dagli insegnamenti di Elisabetta e ottiene sempre un risultato sicuro.

Il senso del dovere

Regola numero uno: anteporre a tutto il proprio dovere. A poche ore dalla messa in onda dell’intervista dei Sussex, Elisabetta è apparsa in tv per il Commonwealth Day facendo un appello all’unità che che era un monito anche per la sua famiglia. Nessun accenno al comportamento dei nipoti che sapeva sarebbe stato devastante per la tenuta della Corte.

Allo stesso modo Kate Middleton ha accompagnato William in visita in una scuola multiraziale di Londra . Non è riuscita a nascondere la cupezza del momento, ma questo non le ha impedito di svolgere il proprio dovere, malgrado Meghan Markle l’abbia messa sotto attacco. Non un lamento, non un accenno a quanto accaduto.

A dir la verità, a parlare in questa occasione, è stato William che ha liquidato con 61 parole la chiacchierata di 2 ore di suo fratello Harry. “La nostra famiglia non è razzista“: in questa frase il Duca di Cambridge ha condensato ogni possibile replica. Certo, Will è andato contro il piano della Regina che aveva imposto alla Corte il silenzio totale sulla questione, ma in questo caso sia Elisabetta che Carlo hanno appoggiato a pieno l’iniziativa del Principe. Mentre Kate al suo fianco lo sosteneva, secondo quello spirito di unità e coesione predicato da Sua Maestà. Will ha anche ottenuto il plauso degli addetti ai lavori, del suo staff che così ha commentato: “Il Duca di Cambridge ha molto chiaro il dolore e la ferita causata da Harry e Meghan”.

Il look rosa pastello

Regola numero due: se non si possono fare troppe chiacchiere, si deve trovare un altro modo per esprimersi e il look parla da sé. Gli outfit di Kate Middleton sono studiati fin nel più piccolo dettaglio, perché la maggior parte veicolano un messaggio preciso. Così, non è un caso che la Duchessa abbia scelto di vestirsi di rosa per la sua prima uscita pubblica dopo l’intervista di Harry e Meghan.

Innanzitutto ha adottato uno dei colori pastello, tanto amati da Elisabetta, in segno di continuità con la Sovrana. Poi il rosa è un colore femminile che intende risaltare il lato gentile e materno di Kate, dopo che Meghan l’ha descritta come un’arrogante che l’ha fatta piangere prima del matrimonio. Le affermazioni di Lady Markle sarebbero confermata da una mail ripescata dal suo biografo Omie Scobie. Ma stando ad altre indiscrezioni la Middleton si sarebbe scusata con la cognata inviandole un biglietto e un omaggio floreale cui Meg non avrebbe mai risposto.

In più il rosa simboleggia l’amore altruistico, la calma, la dolcezza, la tenerezza, la delicatezza, tutte caratteristiche contrarie al ritratto che Meghan ha fatto di Kate.