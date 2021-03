Kate Middleton si veste di rosa ma è cupa e William furioso risponde a Harry

editato in: da

Kate Middleton, il look rosa è un incanto

Kate Middleton e William partecipano al loro primo evento pubblico in presenza dopo molto tempo. Non nascondono il disappunto per quanto è accaduto dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle e a sorpresa il Principe rompe il silenzio ed è il primo della Famiglia Reale a replicare alle accuse del fratello.

Mentre la Regina Elisabetta si è presa in carico di risolvere personalmente lo scandalo creato dalle dichiarazioni di Meghan Markle e Harry, William ha preso la parola per ribadire con fermezza e senza nascondere la stizza nei confronti del fratello minore che più volte lo ha accusato di aver tentato di rovinare i rapporto con Meghan: “La Famiglia Reale non è razzista“.

Il Duca di Cambridge è il primo reale a rispondere personalmente alle accuse dei Sussex, anche se ha rivelato di non aver ancora parlato direttamente col fratello ma lo farà presto. Forse aspetterà che nonna Elisabetta faccia la prima mossa. Sono bastate comunque 61 parole, tante ne ha pronunciate William, per rispondere a due ore di chiacchierata dei Sussex con Oprah Winfrey.

Il danno maggiore causato dalle rivelazioni di Meghan riguarda le frasi razziste sul colore della pelle di Archie che, stando a quanto detto dalla Markle, sarebbero state pronunciate da un membro importante della Corte. Questa accusa ha causato danni incalcolabili alla reputazione dei Windsor nel mondo. E intanto anche il potente giornalista Piers Morgan è stato silurato.

Secondo indiscrezioni, William e Kate sono ancora profondamente scossi dalle parole di Harry e Meghan e in effetti in questa uscita pubblica il sorriso di è spento sul volto dei Cambridge, anche se hanno fatto di tutto per sembrare a proprio agio.

Anche il look rosa di Lady Middleton è studiato alla perfezione per inviare un messaggio di serenità e dolcezza. Non è un caso dunque che per la prima uscita pubblica dopo la bufera scatenata dai Sussex, Kate abbia scelto il color confetto come tonalità predominante del suo outfit made in England.

La Duchessa di Cambridge, in visita ad una scuola dell’East London, si è infatti presentata con un maglioncino, già indossato per un collegamento video, del brand britannico Boden (76 euro), abbinandolo a un paio di pantaloni blu di Jigsaw (152 euro), che ha fatto la loro comparsa nel guardaroba di Kate nel 2019, e a un cappotto rosa di Max & Co. Mascherina a fiorellini, clutch navy, le Gianvito Rossi dal tacco largo e piccoli orecchini a cerchio sono gli accessori che completavano il look.

Kate, di solito molto solare coi bambini, ha riservato pochissimi sorrisi anche ai piccoli allievi con cui si è intrattenuta in giochi all’aperto.