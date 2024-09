Kate Middleton, ultime notizie: il gesto di Meghan Markle ha perfettamente senso ora

Fonte: IPA Meghan Markle è pronta a riavvicinarsi a Kate Middleton e alla famiglia reale dopo anni di gelo e lontananza

Aria di cambiamento nella royal family. A quanto pare è iniziata da tempo una strategia per porre fine alla faida familiare che vede contrapposti da un lato il Principe William e dall’altro suo fratello, il Principe Harry. Grandi protagoniste della storia anche le rispettive mogli Kate Middleton e Meghan Markle, pronte ad un riavvicinamento nonostante il loro rapporto non sia stato mai dei migliori. Ma la malattia della Principessa del Galles, così come quella di Re Carlo, ha rimesso tutto in discussione: la vita è troppo breve per portare rancore.

L’ultimo gesto di Meghan Markle per Kate Middleton

Negli ultimi giorni – subito dopo il toccante video in cui Kate Middleton ha annunciato la fine della chemioterapia preventiva – è trapelata la notizia dei messaggi che Meghan Markle ha inviato nell’ultimo periodo alla Principessa del Galles. “Meghan ha contattato Kate e si stanno facendo movimenti importanti dietro le quinte dopo la visita del Principe Harry a Re Carlo dopo la diagnosi di cancro”, ha assicurato una fonte a Us Weekly.

“Meghan Markle sostiene pienamente Harry nella sua decisione di riavvicinarsi alla sua famiglia. La Duchessa ha appoggiato il marito quando è corso a Londra per il padre. Harry ha potuto dire a suo padre quanto lo ama e ottenere un resoconto più completo e in prima persona della situazione che il Re sta affrontando”, ha aggiunto l’insider.

Un ramoscello d’ulivo che Lady Middleton ha prontamente accettato: dopo la malattia ha capito quali sono le vere priorità e vuole essere un fulgido esempio per i suoi tre figli. Dal canto suo Meghan ha deciso di voltare pagina e lasciarsi il passato alle spalle: le condizioni di salute di Kate e Carlo sono state indubbiamente il punto di svolta che ha fatto cambiare idea alla Markle.

Il gesto di Meghan Markle acquista nuovo significato

Inizialmente il gesto di Meghan Markle nei confronti di Kate Middleton era stato percepito come un buon segno, il primo – timido – passo per una riconciliazione duratura. Invece si è rivelato molto di più: l’inizio di un importante periodo di cambiamento, molto probabilmente cominciato da tempo e culminato con l’inaspettato messaggio di auguri che Kate, William e Carlo hanno rivolto al Duca di Sussex. Non a caso sono poi emerse negli ultimi mesi diverse indiscrezioni sul desiderio di Harry di tornare nel Regno Unito. Desiderio che potrebbe diventare presto realtà: a quanto pare Kate sta facendo il possibile per far cambiare idea al marito e tendere così la mano all’adorato cognato.

“Kate ha chiesto al marito di sistemare la situazione con Harry – ha precisato una fonte a Closer – Lei e Harry hanno condiviso momenti meravigliosi insieme, lui era un fratello nel vero senso della parola. Lui l’ha aiutata quando aveva problemi e si sentiva giù, era sempre lì per tirarla su di morale. Quando ha iniziato a frequentare William, è stato Harry a fare di tutto per farla sentire la benvenuta in famiglia e metterla a suo agio. Non può semplicemente dimenticare tutto questo a causa di questa rottura. Sì, è doloroso che le cose siano andate a rotoli in questo modo, ma allo stesso tempo non lo biasima per essersi schierato dalla parte della moglie perché a ruoli invertiti si aspetta lo stesso comportamento da Will”.

Ma per alcuni il riavvicinamento dei Sussex è solo una mossa disperata per andare avanti. Dopo aver lasciato il ruolo di royal worker Harry e Meghan hanno venduto le loro dichiarazioni a tv e stampa, senza fare sconti ai Windsor, ma ora non hanno più nulla da dire e faticano a trovare lo spazio che cercano. La Markle si è riciclata come imprenditrice ma non è ancora riuscita a raccogliere i frutti di questo lavoro. I gossip spiacevoli su di lei, invece, si sprecano. Secondo quanto rivelato dal Sun, molti collaboratori americani sono terrorizzati da Meghan.

“Marcia in giro come un dittatore con i tacchi alti, è sempre arrabbiata e abbaia ordini”, ha detto un ex dipendente che ha svelato anche il soprannome che è stato affibbiato alla Markle: “Duchessa difficile”. Guai a contraddirla: “Terrorizza e sminuisce le persone e ovviamente non accetta consigli”. È evidente che un riavvicinamento alla famiglia reale non potrebbe che giovare (e di molto) alla reputazione dell’ex attrice.