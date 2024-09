Harry compie 40 anni: gli auguri in pubblico della Famiglia Reale. Il gesto inatteso

Fonte: IPA Principe Harry

Un gesto inatteso (un ramoscello d’ulivo?) da parte della Famiglia Reale, che in un post su Instagram ha scelto di fare i migliori auguri di compleanno al Principe Harry, che oggi 15 settembre compie 40 anni. Nessuno si aspettava una mossa in pubblico, soprattutto perché negli ultimi anni il Duca è stato ignorato volutamente da Re Carlo per non dare l’impressione sbagliata al popolo. “Oggi auguriamo al Duca di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno”. Numerosi i commenti e le reazioni: c’è chi è felice di rivedere Harry sul profilo ufficiale della Famiglia Reale, ma anche chi addirittura condanna il gesto del Re.

La Famiglia Reale fa gli auguri al Principe Harry in pubblico

Il Principe Harry soffia su 40 candeline in quel della California. “Il Duca d’oltreoceano“, così lo hanno chiamato alcuni utenti su Instagram, sotto al post dell’account ufficiale della Royal Family. Re Carlo e la Regina Camilla hanno scelto di fare i migliori auguri al Principe per i suoi 40 anni: l’anno scorso, lo avevano ignorato a causa della faida sul libro Spare, che ha fatto enormemente discutere. E ancora oggi è una ferita aperta per molti: dando un’occhiata ai commenti, Harry non sembra godere del favore del popolo.

Nel libro Spare, il Principe Harry è stato durissimo nei confronti della sua famiglia: non solo ha spiegato di non aver mai avuto un ottimo rapporto con il padre, il Re, ma ha avanzato critiche durissime anche contro la Regina Camilla. E nemmeno il fratello William e la Principessa del Galles, Kate Middleton, sono stati risparmiati. Non sorprendono, dunque, le reazioni negative.

Le reazioni negative al post di auguri su Instagram

Compleanno amaro per il Principe Harry: si dice che il Re sia terrorizzato da ogni sua telefonata. E, purtroppo, sono in molti a concordare su un aspetto: Harry si è “rovinato” con le sue mani. Dopo il libro Spare, nessuno lo sopporta: “Questo post non era assolutamente necessario e non se lo merita dopo quello che ha fatto. Sarebbe stato meglio un messaggio privato”, ha scritto un utente. E ancora un commento gravissimo: “Purtroppo questo post mi fa venire voglia di diventare repubblicano. Fai in privato gli auguri a tuo figlio, dopo quello che ha fatto passare alla tua cara mamma e alla Principessa Kate”.

Harry ha ricevuto gli auguri in pubblico della Famiglia Reale per l’ultima volta nel 2021, quando la Regina Elisabetta era ancora in vita. E ciò vale anche per l’account ufficiale del Principe e della Principessa del Galles. La mossa del Re non è stata accolta positivamente. Ad agosto, quando Meghan Markle ha compiuto 43 anni, non è arrivato nessun messaggio in pubblico per paura: Carlo ha sempre avuto timore di apparire “disonesto” agli occhi dei sudditi, soprattutto dopo tutti i danni alla Monarchia che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno causato.

Il Re è sempre stato lungimirante: se ha scelto di fare gli auguri in pubblico, c’è un motivo. Secondo le ultime notizie, Harry avrebbe intenzione di trascorrere più tempo nel Regno Unito, con l’intento di ricucire il rapporto con il padre. Quest’ultimo, invece, vorrebbe rivedere i suoi nipotini, Archie e Lilibet. Per fortuna, c’è anche chi ha apprezzato il gesto coraggioso del Re, unendosi a lui negli auguri.

Anche William e Kate si uniscono agli auguri

A sorpresa, anche il Principe William e Kate Middleton si sono uniti al messaggio di compleanno del Re. “Auguri di un buon quarantesimo compleanno al Duca di Sussex”. Un messaggio assolutamente asciutto, condiviso dall’account ufficiale del Principe e della Principessa, che però non riporta le iniziali “W e C”, come avviene normalmente. Segnale di distensione o decisione del Re? Solo il tempo potrà dirlo.