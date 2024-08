Re Carlo, ultime notizie: il compleanno di Meghan Markle ignorato per “paura”

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle compie 43 anni il 4 agosto 2024, e Re Carlo, così come il resto della Famiglia Reale, non ha intenzione di fare gli auguri in pubblico usando i canali social. Una scelta ormai presa molti anni fa, per paura di comunicare un atteggiamento sbagliato. Il Re continua a non gradire le decisioni dei Sussex, tanto che i rapporti con il figlio Harry sono ai minimi storici.

Meghan Markle compie 43 anni: la Famiglia Reale la ignora

Re Carlo si sta preparando per ritirarsi a Balmoral, il luogo amato dalla madre, la Regina Elisabetta II. Il Castello è visitabile fino al 4 agosto 2024, del resto: dopodiché, le visite sono sospese perché la Famiglia Reale ha in programma le classiche vacanze estive. Meghan Markle e il Principe Harry non sono stati invitati, e oggi 4 agosto la Duchessa del Sussex compie 43 anni. Da un po’ di tempo, però, la Duchessa non riceve gli auguri in pubblico, né dal profilo ufficiale del Re e della Regina, né dal Principe e dalla Principessa del Galles.

Nel 2022, l’account di Clarence House ha augurato un buon compleanno alla Markle: poi, il silenzio nel 2023, uno “sgarbo”, se così possiamo chiamarlo, dovuto alla docuserie su Netflix e allo scandaloso libro di memorie pubblicato da Harry, Spare. Ma Re Carlo sarebbe intenzionato a seguire questa strada anche quest’anno, per paura di mandare un messaggio sbagliato.

La Monarchia si trova in una situazione delicata: il Re continua a sottoporsi alle cure contro il cancro, così come la Principessa del Galles sta ancora seguendo la chemioterapia preventiva. La preoccupazione c’è ed è evidente, tanto che si parla di un vertice organizzato proprio a Balmoral per decidere i prossimi 10 anni della Famiglia Reale: un piano dal quale Meghan e Harry sono esclusi, ma non solo. Sono tra i nodi da sciogliere, il “nodo Sussex”.

L’intervista di Harry e Meghan Markle: nuovi timori per Carlo

Re Carlo non ha la minima intenzione di apparire “insincero” di fronte ai sudditi, né disonesto. C’è anche il problema della foto da condividere, tra l’altro. Nel 2022, sono stati usati gli scatti della Duchessa in occasione della celebrazione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, e le uniche foto che hanno di lei al momento sono quelle del funerale della Regina, il che potrebbe apparire molto sconveniente.

Ma c’è da dire che il Re ha tanto da fare e, purtroppo, i Sussex continuano a essere una spina nel fianco, visto che hanno in programma un nuovo viaggio in Colombia e hanno anche pre-registrato un’intervista per Sunday Morning, il programma della CBS, che va in onda proprio nel giorno del compleanno della Markle. Ancora una volta, ogni scelta dei Sussex viene analizzata non solo dalla Famiglia Reale, ma dai tabloid stessi: la scelta di andare in Colombia in un finto tour in Reale ma di non tornare a Londra per motivi di sicurezza è stata letta come uno sgarbo nei confronti del Re. Ormai, una riappacificazione è praticamente impossibile, ed è un peccato, considerando che il Re avrebbe voluto passare più tempo con i nipotini Archie e Lilibet.