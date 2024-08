Harry e Meghan Markle annunciano il viaggio in Colombia e un’intervista bomba

Importanti novità in vista per Harry e Meghan: i Duchi di Sussex restano lontani dalla royal family ma sono più attivi che mai

Fonte: Getty Images Altro che crisi: Harry e Meghan sono più uniti che mai e presto voleranno in Colombia

Il Principe Harry e Meghan Markle sono tornati prepotentemente in scena. Dopo il viaggio in Nigeria la coppia si era un po’ tenuta lontana dai riflettori ma ora è tornata più carica che mai e con due grossi annunci. I Duchi di Sussex hanno svelato il loro prossimo viaggio importante e anche un’intervista bomba che potrebbe far tremare (ancora una volta) la famiglia reale che, almeno per il momento, non ne vuole proprio sapere di reinserire le pecore nere a corte.

Harry e Meghan Markle pronti per un viaggio in Colombia

Harry e Meghan Markle voleranno presto in Colombia. L’annuncio è arrivato il primo agosto ma le date ufficiali del viaggio non sono state ancora comunicate. A farlo sapere Francia Márquez, vicepresidente della Colombia e prima donna nera a ricoprire tale carica: “Come vicepresidente della Colombia e ministro per l’uguaglianza e l’equità, sono lieta di annunciare che il Principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, hanno gentilmente accettato il mio invito a visitare il nostro splendido paese”.

Harry, 39 anni, e Meghan, 42 anni, visiteranno le principali città colombiane: Bogotà, Cartagena e Cali. “In queste vibranti location, avranno l’eccezionale opportunità di interagire con leader, giovani e donne che incarnano le aspirazioni e le voci dei colombiani impegnati nel progresso”, ha affermato la Márquez. “Oltre a queste interazioni significative, il Duca e la Duchessa vivranno la ricca eredità della Colombia”.

La visita del principe Harry e Meghan precede la prima Conferenza ministeriale mondiale sull’eliminazione della violenza contro i bambini, che si terrà in Colombia a novembre. La Archewell Foundation dei Sussex si concentra da sempre sulla promozione di ambienti digitali più sicuri.

A tal proposito la Márquez ha affermato: “La conferenza presenterà un quadro globale per la creazione di spazi fisici e virtuali più sicuri, affrontando questioni come il cyberbullismo, lo sfruttamento online e l’impatto di queste minacce sulla salute mentale. Offrirà soluzioni pratiche e impegni per i paesi di tutto il mondo. Durante la loro visita, il Duca e la Duchessa, così come la Fondazione Archewell, prenderanno parte a una serie di attività correlate a questo importante argomento”.

Il viaggio in Sud America sarà la prima visita ufficiale di Harry e Meghan in Colombia insieme, in rappresentanza della loro Archewell Foundation. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fondato l’organizzazione non-profit dopo essersi ritirati dai loro ruoli reali nel Regno Unito nel 2020, concentrandosi sul miglioramento delle comunità, sulla creazione di un mondo online migliore e sul ripristino della fiducia nelle informazioni.

Durante la pandemia di Coronavirus, la Archewell Foundation ha investito in The People’s Vaccine Alliance, una coalizione globale di oltre 100 organizzazioni che lavorano per fornire vaccini, test e trattamenti Covid-19 a tutti. Il contributo di Archewell ha finanziato campagne di advocacy per l’equità vaccinale in paesi tra cui la Colombia.

La coppia ha inoltre collaborato con Global Citizen su altre iniziative riguardanti l’accesso ai vaccini e tale impegno ha contribuito ad acquistare 12,66 milioni di dosi di vaccino Covid in tutto il mondo, secondo l’ Impact Report 2020-2022 della Archewell Foundation . Tra l’altro in Colombia Meghan Markle potrebbe mettere in mostra il suo spagnolo.

Forse non tutti sanno che l’ex attrice ha imparato la lingua durante uno stage presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Buenos Aires, in Argentina, dopo una doppia specializzazione in teatro e alla Northwestern University. La Colombia, poi, ha anche legami con gli Invictus Games del figlio di Re Carlo.

È diventato il primo paese sudamericano a unirsi alla Community of Nations degli Invictus Games nel 2022. La Colombia ha fatto il suo debutto al sesto ciclo del torneo internazionale di sport adattati per personale di servizio e veterani feriti, infortunati e malati a Düsseldorf, in Germania, nel settembre 2023.

Una nuova intervista in tv per Harry e Meghan

Prima del viaggio in Colombia, Harry e Meghan hanno rilasciato a Jane Pauley un’intervista a CBS Sunday Morning, che sarà trasmessa il 4 agosto, giorno del 43esimo compleanno della Markle. In una clip rilasciata in anteprima si vede Meghan che parla del suo desiderio di proteggere i suoi figli, il Principe Archie di 5 anni e la Principessa Lilibet di 3 anni, da contenuti online dannosi.

“I nostri bambini sono piccoli, hanno 3 e 5 anni. Sono fantastici”, ha detto con un sorriso la Duchessa di Sussex. “Tutto quello che si vuole fare come genitori è proteggerli. Quindi, come possiamo vedere cosa sta succedendo nello spazio online, sappiamo che c’è molto lavoro da fare e siamo semplicemente felici di poter contribuire a un cambiamento positivo”, ha sottolineato.

“Siamo arrivati ​​al punto in cui ogni genitore deve essere un soccorritore”, ha ribadito il Principe Harry. “E persino i migliori soccorritori del mondo non sarebbero in grado di riconoscere i segnali di un possibile suicidio. Questa è la parte terrificante di tutto questo”.

Per Harry e Meghan si tratta della prima intervista di coppia importante dopo quella con Oprah Winfrey di tre anni fa in cui hanno accusato senza mezzi termini la royal family, che hanno scelto di abbandonare nel 2020. Non è chiaro se anche in questa nuova ospitata la coppia tirerà qualche colpo basso ai Windsor (considerato anche il difficile momento che sta attraversando la monarchia inglese).

Di recente il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha ribadito di non aver apprezzato la scelta dei parenti di non unirsi a lui nella sua battaglia contro i tabloid inglesi. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni riportate da People, pare che Harry e il padre non si rivolgano neppure più la parola.

L’ossessione del Principe per la sicurezza l’avrebbe allontanato dal sovrano. Non va meglio con William e Kate Middleton: il primo non ne vuole proprio sapere di riappacificarsi con il fratello mentre la Principessa del Galles è troppo presa dalla sua battaglia contro il cancro per dedicarsi ad altre questioni.

Anche per questo sembra che abbia ignorato gli ultimi messaggi del cognato dopo la scoperta della malattia: sembra infatti che il Principe Harry abbia contattato più di una volta la cognata, la famosa “sorella che non ha mai avuto”, non ricevendo però di fatto alcuna risposta concreta.