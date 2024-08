Re Carlo, ultime notizie. Harry è spaventato, le sue chiamate restano senza risposta

La situazione tra Harry e Re Carlo è peggiore di quanto trapeli. Il Duca del Sussex non ha praticamente più contatti col padre, anche se cerca disperatamente il modo di comunicare con lui. Il Sovrano è invece profondamente amareggiato dal figlio e si è stancato di sentire sempre le stesse scuse. In poche parole, ha perso la pazienza, soprattutto quando non ha visto cambiare l’atteggiamento del secondogenito, nemmeno dopo la diagnosi di cancro.

Harry, sempre più disperato

Malgrado si sia parlato in questi giorni di un possibile riavvicinamento con Harry dopo che Carlo e William non avrebbero escluso di prendere parte agli Invictus Games di Londra, i rapporti col Duca del Sussex e sua moglie Meghan Markle sono praticamente inesistenti. In effetti, il così detto riavvicinamento si dovrebbe concretizzare nel 2027, cioè tra tre anni, e in un periodo tanto lungo può davvero succedere di tutto.

Dunque, la relazione tra Harry e Carlo è al momento congelata. Il Re nei mesi scorsi avrebbe fatto di tutto per riavvicinarsi al secondogenito, anche per poter frequentare i nipotini Archie e Lilibet. Ma una soluzione ai loro problemi sembra impossibile e il Sovrano, stanco e malato, avrebbe definitivamente perso la pazienza.

Al contrario, Harry pare sia disperato perché non riesce a comunicare col padre, ma la sua ossessione di voler proteggere Meghan e i bambini lo ha allontanato definitivamente dalla Famiglia Reale. Insomma si potrebbe dire che è come il serpente che si morde la coda.

Harry e Carlo, la verità dietro il mancato incontro a Londra

Lo scorso maggio Harry è tornato a Londra per un evento legato agli Invictus Games, ma non è riuscito a incontrare Carlo, perché “il Re non aveva uno spazio libero nella sua agenda”. Così, aveva commentato il portavoce del Duca del Sussex. In realtà, stando a fonti vicine a Palazzo, l’incontro non c’è stato, perché Harry voleva discutere col padre della questione della sua sicurezza e di quella della sua famiglia, per la quale sta portando avanti una causa in tribunale da 4 anni.

Harry sarebbe convinto che Carlo possa prendere in mano la situazione e decidere della questione, “ma non è così”, ha commentato un insider.

Carlo non risponde più alle telefonate di Harry

L’ultimo incontro tra padre e figlio è avvenuto a febbraio, quando Carlo rese pubblico di avere un cancro. L’esito di quel colloquio fu positivo, ma poi i rapporti tra i due sono andati peggiorando. Ora il Re si rifiuta di sentire Harry.

Le persone vicine a Harry affermano che il Sovrano non risponde più alle chiamate di suo figlio o alle sue lettere.

“Diventa ‘non disponibile in questo momento‘”, dice un amico del Principe. “Le sue chiamate rimangono senza risposta. Ha provato a contattare il Re per sapere della sua salute, ma anche quelle chiamate restano senza risposta”.

Harry non si rende conto che è il suo atteggiamento ad aver allontanato Carlo e resta ossessionato dalla questione della sicurezza. Fonti a lui vicine hanno rivelato che il Principe “è spaventato e pensa che l’unica persona che può fare qualcosa al riguardo sia suo padre”. Harry, la cui offerta di coprire personalmente i costi della protezione della polizia è stata respinta in tribunale, ritiene che, in quanto Re, Carlo sia l’unico che possa garantire tale protezione, ma non è così. Il Sovrano non può intervenire e suo figlio non lo riesce a capire

Questa questione ha alzato un muro invalicabile tra Carlo e Harry e il Re è passato dalla iniziale frustrazione al silenzio totale nei confronti del figlio.