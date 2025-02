Re Carlo si vergogna di Harry. Non sa nemmeno vestirsi da solo

Fonte: IPA Harry

Re Carlo, di nuovo, è messo in imbarazzo da Harry. Anche se questa volta lo ha fatto indirettamente. Infatti, sono stati rivelati particolari davvero poco edificanti del Duca del Sussex, che probabilmente nemmeno lui avrebbe voluto che fossero resi pubblici. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo, il rapporto deteriorato con Harry

Come è noto, i rapporti tra Re Carlo e Harry sono ormai praticamente inesistenti. Si sono incontrati l’ultima volta lo scorso anno, quando il Principe apprese della malattia del padre. Poi più nulla. Nelle rare occasioni in cui Harry è tornato a Londra, padre e figlio non si sono accordati per vedersi.

Nemmeno a Natale sono riusciti a trovare il modo di incontrarsi personalmente. Carlo, come padre, vorrebbe riconciliarsi col secondogenito, ma come Sovrano sembra davvero difficile poterlo fare. E ogni volta che sembra esserci un minino passo in avanti, Harry combina qualcosa che rovina tutto irrimediabilmente. Come ad esempio il recente discorso agli Invictus Games dove ha fatto una critica indiretta a Trump, mettendo in difficoltà il Palazzo.

Re Carlo, le rivelazioni poco edificanti su Harry

Ma anche quando Harry tace o non fa niente personalmente, la sua fama lo mette nei guai. L’esperto in questioni reali, Tom Quinn, nel suo libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants ha rivelato infatti alcuni aspetti poco edificanti del carattere del secondogenito di Carlo e Diana.

Quinn ha riportato quanto gli ha raccontato un ex assistente del Principe. “Ricordo che una volta ho combinato un pasticcio nei suoi alloggi privati, alcune delle sue carte sulla scrivania o qualcosa del genere. Si è arrabbiato subito, ma in modo sproporzionato rispetto al problema”. L’ex assistente ha raccontato che Harry era incline a scatti d’ira.

Harry non sa vestirsi da solo

Nel libro, inoltre, si racconta di come Harry venisse preso in giro da chi lavorava per lui a Palazzo, perché non sapeva fare niente da solo, nemmeno vestirsi. Aveva sempre bisogno di essere assistito anche per infilarsi un paio di pantaloni. “La gente diceva sempre che senza un servitore, Harry avrebbe impiegato due settimane per mettersi i pantaloni da solo“.

E pare che questa situazione non sia cambiata nemmeno adesso che è in America, dove alcune fonti vicine al Principe lo descrivono come “inetto, confuso, nebuloso, irascibile e presuntuoso“.

Harry succube di Meghan Markle

Ma i giudizi negativi su Harry non finiscono qui. Infatti, sempre insider di Palazzo hanno raccontato di come il secondogenito di Carlo sia completamente succube e dipendente da Meghan. Tom Quinn cita un ex consigliere in pensione del Principe Harry, il quale sostiene che la sua “attività principale” dopo le nozze è stata “stare con Meghan”. “Adottava sempre più le sue idee”.

Affermazioni che vengono confermate anche da altre fonti: “Harry ha un buon cuore, ma è facilmente manipolabile. È sempre stato così. Dopo che Meghan lo ha preso sotto la sua ala, le cose sono peggiorate molto. È stato davvero stressante per noi dipendenti e anche triste. Perché Meghan sta sfruttando spietatamente Harry e il suo status”.