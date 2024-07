Carlo, ultime notizie. Harry eredita oltre 8 milioni, la concessione del Re

Re Carlo, malato di cancro, guarda al futuro. Infatti, pare voglia fare una straordinaria concessione a Harry che si appresta a ereditare 7 milioni di sterline il prossimo settembre. Avrebbe deciso di partecipare agli Invictus Games che si terranno in Gran Bretagna nel 2027. Tanto Meghan Markle non ci sarà. Ma procediamo con ordine.

Harry eredita oltre 8 milioni di euro

La ruota della fortuna sembra finalmente girare a favore di Harry. Il Duca del Sussex, in crisi finanziaria dal 2020 avendo perso tutti i benefici dell’essere un membro attivo della Famiglia Reale, erediterà al compimento dei 40 anni, il prossimo 15 settembre, ben 7 milioni di sterline, circa 8.307.000 euro.

La sua bis nonna, la Regina Madre, ha infatti creato un fondo per lui e per William prima di morire nel 2002 all’età di 101 anni. Harry dovrebbe quindi percepire oltre 8 milioni di euro tra meno di due mesi.

Ma l’esperta in questioni reali, Jennie Bond, ritiene che la bis nonna non sarebbe stata per niente contenta di Harry e del modo in cui si è comportato con Carlo, William ma anche con Elisabetta. Dunque, la Regina Madre sarebbe stata fortemente delusa dal pronipote, in considerazione anche del fatto che aveva un legame speciale con lui.

La Bond spiega: “La Regina Madre amava i suoi pronipoti… e loro adoravano il suo senso dell’umorismo”. E aggiunge: “Ma temo che sarebbe rimasta profondamente delusa nel vedere la storia ripetersi, con Harry che si innamora di una donna americana divorziata e poi abbandona la vita reale per andare a vivere all’estero… quasi in esilio, come suo cognato, il Re Edoardo VIII, che abdicò per amore di Wallis Simpson”.

Se Harry ha sbagliato, anche sua moglie Meghan Markle ha le sue responsabilità: “Penso che sarebbe stata arrabbiata con Meghan per alcune delle cose che ha detto, e profondamente delusa dal fatto che Harry abbia attaccato pubblicamente la sua famiglia”.

La Reina Madre, però, non è qua e non può intervenire per rimediare al disastro che ha combinato Harry, il quale beneficerà comunque del lascito della sua bis nonna, sperando che sappia investirlo bene, anche considerando il futuro dei suoi figli Archie e Lilibet.

Re Carlo perdona Harry e parteciperà agli Invictus Games

Le opportunità per Harry non sono finite. Mentre si appresta a ereditare una bella somma a settembre, potrebbe anche trovare il modo per reintegrarsi nella sua famiglia. Infatti, Carlo e William non hanno escluso la possibilità di partecipare agli Invictus Games, voluti proprio dal Duca del Sussex, che nel 2027 si terranno in Gran Bretagna. Dunque, il Re non si risparmia per trovare una soluzione alla situazione con il suo secondogenito, nonostante sia malato.

Meghan ha messo le mani avanti e ha detto che lei non ci sarà e questo è un grande sollievo per il Re che non sopporta la nuora. Inoltre, senza di lei, sarà più facile ricucire il rapporto con suo figlio.

L’ex maggiordomo reale Grant Harrold ha spiegato che Harry potrebbe voler trascorrere più tempo nel Regno Unito nei prossimi mesi, proprio per organizzare gli Invictus.

E ha sottolineato: “Tornare a casa sua per vedere i Giochi qui significherà molto per lui. Anche i membri della famiglia lo sosterranno sicuramente in questo. Come nel Regno Unito, sarà bello pensare che suo padre e suo fratello saranno presenti , ed è certamente possibile che lo faranno.”.