Re Carlo, ultime notizie: l’ennesimo sgarbo di Harry e Meghan (che prende il comando)

Fonte: IPA Re Carlo

Per Re Carlo non c’è pace: è stato addirittura convocato un vertice a Balmoral per risolvere il “problema Sussex”. Harry e Meghan sono una spina nel fianco del Re, che vuole addirittura programmare i prossimi dieci anni del futuro della Famiglia Reale. Ha in serbo grandi piani, ma non solo: rifiuta le chiamate di Harry. E intanto Meghan prende il comando sul Principe, e insieme scelgono di recarsi in Colombia: durissima la reazione dei tabloid inglesi, che li definisce “ipocriti”.

Re Carlo, ancora problemi per colpa di Harry e Meghan

Carlo ha sognato per tutta la vita di diventare Re. L’eterno Principe non è mai rimasto in disparte: si è sempre imposto, cercando il favore dei sudditi e impegnandosi in tematiche attuali, come quella ambientale. Una scelta, la sua, che non è casuale: anche adesso, da Re, continua a portare avanti ciò in cui crede fermamente. Ed è probabilmente questo il motivo che lo ha spinto a convocare una riunione d’emergenza con i Membri della Famiglia Reale che lavorano attivamente.

Il Re ha continuato a sottoporsi alle cure contro il cancro, Kate Middleton si è nuovamente ritirata dopo l’apparizione a Wimbledon e la Principessa Anna ha avuto un incidente a cavallo. Ma il problema più gravoso rimane sempre il nodo Sussex: Harry e Meghan. Che avrebbero intenzione di tornare a vivere in Gran Bretagna da tempo, ma non senza scorta. E fa già discutere il viaggio in Colombia, scelta che è valsa l’appellativo di “ipocriti”. L’ennesimo sgarbo al Re, che tra l’altro aveva manifestato il desiderio di essere più vicino ai nipotini, Archie e Lilibet.

Meghan prende il comando su Harry

Il 1° agosto è stato annunciato il viaggio in Colombia di Meghan Markle e del Principe Harry. Dopo la Nigeria, quindi, volano in Colombia, in un “finto tour Reale”, e la notizia non può che non fare piacere a Re Carlo. Non solo: sono stati pesantemente criticati dagli esperti Reali, perché il Principe ha spesso dichiarato di non voler tornare a Londra per motivi di sicurezza, ma non si fa scrupoli a viaggiare in giro per il mondo. Insomma, i Sussex avrebbero dei “doppi standard”: dietro alla volontà di non tornare a Londra ci sarebbe molto di più.

La coppia ha scelto di rilasciare una nuova intervista, che va in onda precisamente il 4 agosto, il giorno del compleanno della Duchessa di Sussex. Judi James, esperta di linguaggio, ha osservato attentamente la clip di anteprima, affermando che la Markle avrebbe preso il comando nella loro relazione a un certo punto. “Usa un mix di fascino da celebrità, intenta a creare una relazione con l’intervistatore”. La coppia è apparsa molto diversa rispetto al passato: non vogliono più fondersi in un’unica entità professionale. In tutto ciò, la relazione tra Carlo e Harry è peggiore di quel che appare: il Re avrebbe smesso di rispondere alle sue telefonate. E ora il vertice d’urgenza a Balmoral rischia di mescolare ancora le carte, e di congelare il loro rapporto. Forse, per sempre.