Re Carlo, ultime notizie. Ossessionato dai soldi, cosa accadrà a Harry quando finiranno

Re Carlo è ossessionato dai soldi. Non a caso cerca di monetizzare il più possibile. Ha snellito la Monarchia abbattendo i costi e cerca business alternativi come le visite guidate a Balmoral, la vendita di gelati prodotti col latte delle sue mucche. Ma la sua preoccupazione più grande riguarda Harry: cosa farà quando finirà tutti i soldi?

Carlo, il problema Harry

A rivelare la preoccupazione di Re Carlo è Robert Jobson che nel libro Catherine, Principessa di Galles sostiene che “il problema Harry” lo continua a tormentare. È un problema quasi più insormontabile del cancro che ha affrontato con coraggio e determinazione.

Adesso il Re non vuole più nemmeno parlare con Harry. Pare che non risponda più alle sue telefonate e ai suoi messaggi perché sa che il figlio vuole che lui intervenga sulla questione della sicurezza, ma il Re non può fare niente e questo proprio non lo capisce.

L’altra grande questione legata a Harry sono i soldi. Stando allo scrittore, Carlo teme per quello che potrebbe accadere quando il Duca del Sussex li finirà. È vero che cerca di guadagnarsi da vivere con interviste contro la Famiglia Reale o pubblicando libri come Spare dove racconta la sua verità e guadagna creando scandalo.

Ma il Sovrano sa che non potrà durare per sempre. Alla fine non avrà più nulla da inventarsi. E quindi che farà? Come si guadagnerà il pane? Certo non può pretendere nulla dalla Monarchia, visto che se ne è andato. E Carlo non ha intenzione di mantenerlo, soprattutto non vuole pagare per i capricci di Meghan Markle.

Re Carlo, ossessionato dai soldi e da Harry

Bisogna però anche sottolineare che quanto scritto da Jobson nel suo libro è stato in parte smentito, infatti Harry erediterà a settembre, cioè al compimento dei suoi 40 anni, oltre 8 milioni di euro. Infatti, la sua bis nonna, la Regina Madre, gli ha lasciato un fondo. Dunque, potrà contare su un bel po’ di denaro, sempre se non lo sperpererà inutilmente per jet privati, cavalli per giocare a polo, stanze d’hotel permanenti e altri beni superflui di cui sicuramente potrebbe fare a meno.

Però, Harry non sembra molto portato a fare l’amministratore finanziario. La sua associazione benefica, l’Archewell, ha più spese che entrate e nell’arco di un anno ha perso quasi tutti i suoi sostenitori. Altri investimenti non sono andati a buon fine e molti dei progetti suoi e di Meghan alla fine si sono rivelati un flop.

In fondo, Harry non è abituato a stare attento al modo in cui impiega i suoi soldi. Fino al 2020 poteva contare su una rendita sicura, lo stipendio che gli passava papà Carlo. Anche Lady Markle non ha fiuto per gli affari, sebbene si creda una grande imprenditrice.

Così, la patata bollente passa di nuovo al Re che teme dovrà occuparsi prima o poi di mantenere Harry e la sua famiglia.